Tiranës i është bllokuar merkatoja, “digjet” Bakaj

E pabesueshme: Tirana nuk bën dot afrime, pasi FIFA ia ka ndalur këtë gjë për merkaton dimërore.

Në këtë mënyrë, “digjet” afrimi i Elis Bakajt, edhe pse dje ishte arritur marëveshja dhe sot do të bëhej prezantimi.

Lajmi për bllokimin e merkaton në hyrje nuk është i ri për Tiranën, por klubi shpresonte në një anulim të vendimit.

Gjithsesi, nuk ka pasur asnjë ndryshim dhe tashmë Tirana i duhet të vazhdojë me grupin që ka pasur në Turqi, ku u provua kot edhe moldavi Leuka.

Një situatë absurde, që zvarritet prej muajsh, sepse Supersport njofton se burime pranë Federatës Shqiptare të Futbollit përmendin si shkak të dënimit emrin e Martin Kavdanskit, mbrojtësit bullgar të afruar në verën e 2015 i cili kishte fituar gjyqin me Tiranën në FIFA. Në 25 gushtin e vitit të kaluar Tirana doli me një njoftim zyrtar ku siguron opinionin publik se pagesa ndaj ishte mbrojtësit bullgar kryer në kohë, por me sa duket nuk ka qenë ashtu për FIFA-n.

Gjithsesi, mbetet ende gjithçka për t’u sqaruar, pasi nëse do të ishte problemi i shlyerjes së borxhit të Kavdanskit, Tirana mund të ishte penalizuar në pikë, jo në merkato.

Vetë kubi bardheblu, me një komunikatë zyrtare sqsron se dënimi është dhënë për vonesën disa-ditore në shlyerjen e një borxhi, ndërkohë që gjithçka ka ardhur nga borxhet e shumta akumuluar ndër vite, që janë thuajse të shlyera tashmë.