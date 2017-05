Tirana, të gjithë nën kontroll

Olsi Avdiaj

Prej ditës së djeshme të gjithë lojtarët janë nën regjim kazerme, madje të gjithë janë duke u mbikëqyrur imtësisht nga Tirana. Nga bardheblutë nuk ka ndonjë njoftim zyrtar, por duket se klubi ka vendosur që të kontrollojë imtësisht takimet, thirrjet dhe telefonat e skuadrës. Gjasat janë që skuadrës t’i jenë mbledhur të gjithë telefonat para finales me Vllazninë. Komunikimet e lojtarëve me njerëz të jashtëm janë pothuajse zero. Nuk lejohen takime dhe ky vendim është marrë, që gjithçka të mos i lihet rastësisë. Shkurt, Tirana në izolim të plotë para përballjes me Vllazninë, që vlen për mbijetesën në Kategorinë Superiore. Drejtuesit dhe trajneri Mirel Josa kanë vendosur që bardheblutë të nisin grumbullimin që nga kjo e mërkurë, për të qenë totalisht e fokusuar te sfida e “Loro Boriçit”, ku kryeqytetasve u duhet patjetër fitorja për të shmangur dramën, të cilën nuk e kanë provuar kurrë gjatë gjithë historisë së futbollit shqiptar. Nëse në fillim të javës mediet kanë pasur mundësinë të paktën t’i ndjekin nga afër përgatitjet, dyert e “Selman Stërmasit” janë mbyllur për gazetarët, dhe nuk do të hapen më derisa të mbyllet sezoni. Në një situatë të tillë Josa do të ketë mundësi të punojë në fshehtësi të plotë, për t’i befasuar shkodranët brenda në shtëpinë e tyre, ndoshta me një rreshtin surprizë.

Tirana dhe Vllaznia luajnë një finale të madhe në “Loro Boriçi” me dy skuadrat më të vjetra që do të luftojnë për ekzistencë. Edhe pse Laçi është i parafundit me 37 pikë, ata që rrezikojnë më shumë janë Tirana dhe Vllaznia. Zyrtarisht, Teuta, ka shpëtuar, sepse ka 40 pikë. Flamurtari me 37 pikë luan me Korabin në Vlorë dhe vetëm nëse del deti e mbyt “Skelën”, dibranët marrin pikë. Pra edhe vlonjatët do të shkojnë 40 pikë në ndeshjen e fundit dhe janë të shpëtuar. Tirana duhet të triumfojë në Shkodër që të shpëtojë, ndërsa Vllaznia luan për dy rezultate, fitoren dhe barazimin. Nëse bie Vllaznia, atëherë edhe Vllaznia B bie nga Kategoria e Parë.