Tirana pret Kukësin, kampionët luajnë me të rinjtë

Sot në orën 17.00 në “Selman Stërmasi” do të përballet me Kukësin, në një takim miqësor me rëndësi vetëm për bardheblutë.

Kjo për faktin se javën e ardhshme do të luajnë ndeshjen e vajtjes në Europa League, kundër Makabi Tel Avivit.

Për këtë arsye, trajneri i ri Ze Maria do të provojë formacionin që ka në mendje, por edhe gjithë lojtarët e tjerë.

E kundërta do të ndodhë me Kukësin, sepse skuadra kampione nuk do të zbresë në fushë. Trajneri Gjoka ka vendosur të mos hedhë në fushë asnjë lojtar nga ekipi i parë, pasi nesër është parashikuar udhëtimi për në Austri dhe pasnesër miqësorja e parë austriake, ndaj nuk është e nevojshme që të rrezikohet sot, në të nxehtin e Tiranës.