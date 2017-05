Tirana, një mision i (pa)mundur në Korçë  

“Coach, shiko në këtë foto jeni ju”. Mervejl, herën e shkuar që Tirana luajti kundër Skënderbeut, u shtang kur pa trajnerin e tij në foton qendrore të stadiumit. “Unë jam kudo këtu nëpër foto”, i tha trajneri Josa, duke qeshur.

Në këtë udhëtim të dytë drejt Korçës për këtë sezon nuk ka vend për shaka. Mervejl bën më mirë të shohë portën kundërshtare se sa fotot, ndërsa trajneri Josa me siguri nuk e ka fare mendjen tek e shkuara si 4 herë kampion te Skënderbeu. As nuk ka për momentin fare dëshirë të dalë në foto.

Ky është një moment, kur nuk mund të bësh llogari. Thonë që 4 pikë mund të mjaftojnë për të shpëtuar, por ndoshta as 5 nuk bëjnë. Duhen 6 pikë në tri ndeshjet e radhës. Ku do t’i marrësh? Kundër Skënderbeut, që lufton për titullin kampion dhe është në super formë, apo kundër Luftëtarit e Vllaznisë, që duan vendin e 4-t?! Në Korçë, në 6 vitet e fundit Tirana ka fituar vetëm një herë, një 2-3 disa sezone më parë. Edhe atë ditë Tirana rrezikonte mbijetesën. Kur u luajt ajo ndeshje, Skënderbeu ishte shpallur kampion. Paska një arsye pse Tirana fitoi atë ditë. Të hënën askush nuk do t’i presë me lule. Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, është sportdashës i vjetër i Tiranës, por ka dy arsye përse nuk mund ta vërë dorën në zemër. E para se Skënderbeut i duhet patjetër fitorja, nëse dëshiron të fitojë titullin dhe e dyta, aleanca Tirana-Kukësi nuk ka lënë shije të mirë në Korçë. Pra, secili me forcat e veta!

Trajnerët janë aq të përqendruar tek e tashmja, sa e kanë harruar të shkuarën. Ilir Daja, ish-trajneri i Tiranës, mund te kontribuojë që bardheblutë të futen dhe më shumë në krizë, por nuk duhet harruar që në drejtimin e tij Tirana mori këtë vit fitoren më të rëndësishme të sezonit, pikërisht ndaj Skënderbeut. Dhe, nëse korçarët në fund nuk e fitojnë titullin, është si të thuash se trajneri Daja ia “paska futur vetes”.

Pikët e Tiranës janë të tmerrshme. Asnjëherë më parë në histori ky ekip nuk ka pasur 35 pikë në 33 javë. Pothuajse qesharake, mezi fituan ndaj Korabit, pasi kishin 15 javë pa triumfuar në kampionat. Në vitin 2017 nuk kishin buzëqeshur fare.

Thonë e stërthonë, që një kampionat pa Tiranën s’ka vlerë, por një Tiranë e tillë duhet të shpëtojë në fushë. Fillimisht duhet ta provojë në Korçë. A ndodhin mrekullitë? Tifozi i Tiranës e ka humbur besimin.

Gjergji Stefa