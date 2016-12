Tirana, një derbi edhe për Fair-play

Tirana-Luftëtari, dy gola, lojë e bukur nga dy skuadrat dhe… asnjë karton. Është thuajse një ekskluzive e Tiranës, sepse vetëm bardheblutë në këtë sezon kane regjistruar më shumë se një ndeshje pa kartonë në Superiore. Ka ndodhur edhe në Tirana-Teuta 3-1, një ndeshje mjaft e lehtë për të gjykuar për arbitrin e atij takimi, Emirjon Sino. E ka imituar vetëm Partizani, në ndeshjen kundër Laçit para pak ditësh. Pikërisht Partizani është edhe rivali kryesor i Tiranës, pasi ka marrë 24 kartonë të verdhë dhe një karton të kuq direkt.

BILANCI BARDHEBLU

Në total, Tirana është ndëshkuar vetëm 23 herë me kartonë të verdhë këtë sezon, shumë më pak se rivalët e Superiores. Natyrisht, nuk mund të mungojë ndonjë njollë, si ajo në Vlorë. Aty Vucaj e humbi pak qetësinë, por realisht gjesti i tij mund të kalohej edhe me një karton të verdhë. Kartoni tjetër i kuq ka ardhur në derbin e fundit, aty ku Karabeci mori dy kartonë të verdhë në pak minuta, por të dy kartonët nuk ishin “të këqinj” dhe as protesta nuk pati. Ndoshta dikush do të thotë: “OK, fakti që janë kaq të qetë në fushë ndoshta tregon që luajnë pa grintë e nerv”. Në fakt, nuk është ashtu, sepse Tirana historikisht ka qenë një skuadër që është marrë shumë pak në fushë me arbitrat dhe gjithashtu rrallë ka luajtur një futboll agresiv e me shumë faulle. Trofetë janë harruar prej vitesh, por të paktën në një drejtim Tirana nuk ka ndryshuar: skuadër model për sjelljen në fushë, e lehtë për t’u arbitruar dhe asnjëherë nuk sulmon gjyqtarët, duke mos krijuar bindjen në vetvete se po persekutohet. Shpesh skuadrat që ankohen më shumë nga arbitrat, kanë edhe probleme të mëdha pikërisht për faktin se lojtarët binden se kartonët u jepen paksa pa kriter nga arbitrat. Në këtë drejtim, është për t’u lavdëruar Partizani, sepse skuadra nuk po ndikohet fare nga polemikat dhe nga akuzat kundrejt gjyqtarëve, duke luajtur mjaft qetë në fushë dhe duke marrë shumë pak kartonë.

TE KEQIJTE E KAMPIONATIT

Në fakt, është një renditje shifrash, jo analizë faullesh e mënyrash si janë marrë kartonët, ndaj ndoshta renditja është paksa gënjeshtare. Megjithatë, Korabi kryeson bindshëm në renditjen e “djemve të këqij”, me 45 kartonë të verdhë e 3 të kuq, superiore ndaj çdo skuadre në Superiore, si për kartonët e verdhë, ashtu edhe për ata të kuq. Ndoshta arbitrat e kanë lëshuar pak dorën, pasi dihet që një karton i nxirret më lehtë Korabit sesa Skënderbeut, për shembull, por nga ana tjetër të qenit skuadër debutuese nuk duhet të shërbejë si justifikim. Si për koincidencë, edhe Luftëtari është gjithashtu debutues dhe ka plot 3 kartonë të kuq, si Korabi, por ka më pak kartonë të verdhë, 34, që janë më pak se shumë skuadra të tjera. Edhe Kukësi kryesues nuk është aspak mirë me bilancin, sepse ka 40 kartonë të verdhë dhe dy të kuq, duke qenë menjëherë pas Korabit. Të paktën në këtë renditje nuk është i pari…