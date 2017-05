Tirana ngre zërin, Hamiti në “gijotinë”

Një gabim fatal që i ka kushtuar. Eldorjan Hamiti, arbitri nga Lezha, që drejtoi dy ditë më parë sfidën Skënderbeu-Tirana dhe që u bë protagonist me një penallti të mohuar ekipit bardheblu për prekje evidente me dorë brenda zonës së rreptësisë, nuk do të arbitrojë deri në fund të sezonit. Gazeta “Sport Ekspres” ka arritur të sigurojë informacionin në fjalë, teksa ai rrezikon edhe që vitin tjetër ta nisë me handikap, ndoshta nga Kategoria e Parë. E gjitha kjo pasi Tirana ka ngritur zërin, jo me shkresë zyrtare, por nëpërmjet një bisede që presidenti Halili ka pasur me drejtuesit e FSHF-së, tepër i prekur nga ajo që ndodhi në Korçë. Një ndeshje ku Hamiti gaboi gjithçka, duke i mohuar Skënderbeut një penallti më të dukshme në pjesën e parë (ndërhyrje e Teqes ndaj Salihit dhe karton i dytë i verdhë që do të ishte i kuq) dhe ajo e dhënë në fund (ndaj Salihit) e diskutueshme, teksa qershia mbi tortë ishte rasti final, i prekjes me dorë të Radasit, në fund.

Jemini dhe Koçi jashtë, kthehet Meta?

Lorenc Jemini dhe Andi Koçi do të vazhdojnë të mbeten jashtë, teksa edhe në dy javët e mbetura nuk do të thërriten në kauzë. Kështu ka vendosur federata dhe sektorit i arbitrimit. E ndërsa Koçi u shpall “non grata” nga drejtuesit kuksiane për ndeshjen Kukësi-Vllaznia, duke i mohuar një penallti ekipit verilindor, në barazimin 0-0 në “Zeqir Ymeri”, Lorenc Jemini po vuan paragjykimet si gjyqtar pro-Partizanit. Madje, ankesat e shpeshta të rivalëve të kuq në garë titull e kanë gozhduar arbitrin e famshëm dhe me përvojë, në favor të cilit ka folur edhe trajneri i Partizanit, Starova, shpesh duke e evokuar.