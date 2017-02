Tirana nën presion, fitorja largon frikën

Olsi Avdiaj

Tirana dhe Kukësi luajnë “aktin e dytë”, të triadës së këtij shkurti në Kategorinë Superiore dhe Kupë. Në takimin e parë gati 10 ditë më parë ishin bardheblutë që mundën Kukësin 2-1 në “Selman Stërmasi”. Ishte Kupë, ndërkohë që sot luhet për pikë dhe në Kategorinë Superiore. Pikë të vlefshme që i kërkon si Tirana dhe Kukësi. Bardheblutë për të qenë në Europë e kuksianët për të qenë të parët. Në kampin bardheblu vazhdon lufta me tifozët dhe bardheblutë e Mirel Josës duhet të mendojnë edhe për kampionatin, sepse situata nuk është aspak e mirë. Skuadra kryeqytetase duhet të bëjë sërish llogaritë me mungesat e shumta, pasi përveç kapitenit Karabeci, për arsye dëmtimi janë jashtë skuadre edhe Teqja, Reuben dhe Merveil. Me grupin është bashkuar Kërçiku, por që pritet të mos jetë plotësisht i gatshëm nga minuta e parë, kjo më shumë për të mos rrezikuar sërish.

Skuadra ka mbyllur përgatitjet për ndeshjen e radhës me Kukësin. Bardheblutë kanë zhvilluar dje në mesdite seancën e fundit stërvitore në kompleksin “Skënder Halili”. Pas përgatitjeve, ekipi është grumbulluar për të pushuar një natë para ndeshjes. Situata në ekip ka qenë e qetë. Djemtë nuk janë parë nën presion dhe kjo është pozitive, pasi ekipi shkon i qetë në ndeshjen me kuksianët. Gjatë gjithë javës Josa ka ushtruar presion pozitiv për skuadrën që të mos gabojë si në Laç. Formacioni mbetet enigmë edhe pse Josa duhet t’i besojë 11-es anti-Laç. Do të luhet me një 11-she, ku Lika është mes shtyllave, Doka, Muça, Domgjoni, Hoxhallari në mbrojtje. Mesfusha e njëjtë si më parë me Dajën, G.Likën e Moisenë. Në sulm tresha Taku-Edeh-Halili. Mund të ndodhë që të ulet në stol Halili me Kërçikun djathtas e Takun në sulm. Ashtu siç mund të ketë lëvizje mes mesfushorëve. Gjithsesi të shohim. Është Josa ai që vendos për gjithçka. Tani gjithçka është vendosur. Fusha duhet të tregojë Tiranën që ka detyrim fitoren… Në të kundërt ndërmerr një rrugë tej të rrezikshmes.