Tirana në Turqi, të “përkthesh” miqësoret, “mision i pamundur”

Gjergji Stefa

Nuk ka asnjë mundësi logjike që të dalësh në përfundime kur mëson se si kanë shkuar gjërat në një miqësore të Tiranës në Antalia përballë skuadrës Tobol nga Kazakistani. Arsyet se përse rezultati 3-1 nuk të thotë asgjë janë disa. Skuadra nuk është e plotë. Gentian Muça dhe Dorian Kërciku janë kthyer në Tiranë pas dëmtimeve, ndërkohë që Teqja, Taku, Ilion Lika, Mervejl dhe Mojse kanë mbërritur në kamping me vonesë. Duke llogaritur dhe faktin që klubi ende nuk po lëviz në merkato, sidomos në sulm, atëherë e kupton qartë që pritshmëritë nga të tilla ndeshje nuk mund të jenë të mëdha. Në sfidën e djeshme pjesa e parë dha gjithsesi sinjale pozitive. Halili shënoi golin e vetëm bardheblu, ndërkohë që në të njëjtën pjesë Edvan Bakaj priti një 11-metërsh. Në të njëjtën pjesë në sulm luajti dhe sulmuesi moldav Leuka, ndërkohë që në orët në vazhdim do ketë një vendim zyrtar për të ardhmen e tij. Ndoshta ndërrimet bëjnë të vetën, ose lojtarët e aktivizuar kanë pushuar më shumë se sa duhet gjatë këtyre ditëve, por ndërkohë kundërshtarët kazakë shënuan 3 gola në 15 minutat e fundit. Në fund nuk u dhurua ndonjë kënaqësi e madhe dhe në kushtet kur shumë lojtarë nuk janë ende në kondicion dhe disa janë të dëmtuar, t’i kërkosh diçka më shumë trajnerit nuk është e ndershme. Kjo ishte miqësorja e dytë e Tiranës në Turqi dhe në të dyja sfidat ka humbje. Në përgjithësi humori bardheblu gjatë përgatitjeve nuk ka qenë realisht shumë i mirë, më shumë për probleme burokratike udhëtimesh dhe koordinimesh se sa realisht vlera lojtarësh që ka në dispozicion.

Sigurisht që gjërat te Tirana mund dhe duhet të ndryshojnë deri në 28 janar, dhe ndoshta për këtë nuk do mjaftojë vetëm faza përgatitore në Turqi, por gjithashtu dhe ajo që do të ndodhë me rikthimin në kryeqytet. Në këtë këndvështrim, shtyrja e kampionatit u ka shërbyer 24 herë kampionëve. Disa largime janë bërë zyrtare, teksa Muzaka, Vucaj, Nika, Papa, apo edhe Mustafa, nuk do jenë pjesë e ekipit në muajt e mbetur të edicionit. Nga ana tjetër, Sise duket sikur nuk po bind si sulmues dhe flitet gjithnjë e më shumë për opsionin Elis Bakaj. Nëse lojtarët nuk rikuperohen – sidomos Muça dhe Kërçiku – trajneri do jetë në vështirësi, por nëse të gjithë vijnë në formën e duhur, plus ndonjë përforcim të mundshëm, me siguri Tirana do jetë më e fortë.

MIQESORE

Tirana – Tobol 1-3

Shënues: Halili 12’

Tirana: Bakaj, Deliaj, Turtulli, Teqja, Hoxhallari, Taku, Karabeci, Daja, Lika, Halili, Leuka (U aktivizuan: Lika, Mojse, Mervejl, Akua, Nuriu, Bajrami, Sise)