Tirana në moment delikat, premioja e derbit transferohet në Vlorë

Gjergji Stefa

Tirana e këtij viti po kalon një ngërç rezultatesh, pasi ka grumbulluar vetëm pesë pikë dhe Laçi i vendit të parafundit është vetëm tre pikë larg tyre. Kjo gjendje duhet kaluar menjëherë dhe një fitore do u shërbente shumë bardhebluve, jo vetëm për rëndësinë e pikëve, por edhe për t’u çliruar psikologjikisht. Sigurish pikët janë më të rëndësishme dhe në këto momente janë edhe jetike. Ditën e nesërme bardheblutë janë mysafirë në Vlorë, aty ku në fazën e dytë janë mposhtur minimalisht me rezultatin 1-0. Në atë përballje Tirana bëri një paraqitje të mirë, sidomos në 45 minutat e para, por ishin vendasit që shënuan me Donjet Shkodrën dhe iu gëzuan tre pikëve. Përballja e kësaj pritet të jetë sërish e luftuar dhe skuadra e Mirel Josës i dha sinjalet që në derbin me Partizanin. Me lojën e zhvilluar ata nuk e merituan të humbnin, por tashmë loja e mirë duhet përkthyer në pikë, pasi jemi në javët e fundit të kampionatit dhe mundësitë për t’u korrigjuar në vazhdim janë thuajse zero. Me këtë objektiv do të udhëtojë Tirana drejt Vlorës dhe motivimi për të fituar është në nivelin maksimal.

PREMIO – Në këtë pikë të sezonit, ku çdo pikë vlen shumë, pjesa më e madhe e presidentëve vendosin të motivojnë skuadrat e tyre me premio. Nuk bën përjashtim as Tirana, teksa presidenti Halili kishte vendosur një të tillë për derbin me Partizanin. Plot 40 milionë lekë do shpërndaheshin nëse bardheblutë riktheheshin te fitorja në derbi, por kjo nuk ndodhi. Por, numri një i klubit bardheblu ka vendosur që ajo premio të mbetet në fuqi për ndeshjen me Flamurtarin, shkurt e saktë, nëse Tirana mund Flamurtarin, atëherë 40 milionë lekë shkojnë për lojtarët. Kjo tregon vlerësimin që drejtuesit e klubit i kanë dhënë kësaj ndeshje, që vlen shumë për sezonin. Një fitore në Vlorë do bënte që Tirana t’i shkëputej Flamurtarit me tre pikë, ndërkohë që edhe në ndeshjet direkte bilanci do anonte në krahun e tyre. Në tri ndeshjet e para skuadrat kanë ndarë pikët mes tyre, teksa janë regjistruar të tria rezultatet, fitore, barazim dhe humbje, çka u ka dhënë të dyja ekipeve nga 4 pikë.

TAKIMI – Ditën e djeshme presidenti Refik Halili ka takuar skuadrën e tij, teksa ka mbajtur edhe një fjalim para lojtarëve, duke i motivuar ata për takimin me Flamurtarin. Ai ka folur për rëndësinë e takimit dhe për rëndësinë e një rezultati pozitiv, ndërkohë që u ka shprehur mbështetjen tij maksimale lojtarëve dhe stafit. Bardheblutë kanë treguar se dinë të fitojnë në Vlorë, gjë që e kanë bërë në dy përballje sezonin që shkoi, njëherë në kampionat e njëherë në kupë.