Tirana në kërkim të talenteve, sytë prej Shkodrës në Gjirokastër

Olsi Avdiaj

Luftëtari, Korabi, Skënderbeu, Flamurtari, Maqedoni e Kosovë. Tirana hedh sytë gjithandej për merkaton e verës. Duke filluar që tani. Bardheblutë kanë piketuar disa emra për t’i veshur bardheblu. Janë burime pranë klubit të Tiranës që bëjnë me dije një fakt të tillë. Kështu mësohet se klubi kryeqytetas kërkon të marrë të rinj të talentuar në ekip. Duke filluar nga Bregu, Abazaj e me radhë, të gjithë talentet e Superiores dhe jo vetëm janë nën shënjestrën e Tiranës. Por jo vetëm ata. Drejtori i Tiranës, Devi Muka ka një listë pa fund lojtarësh, tek të cilët Tirana ka interes. Në Vlorë ka plot djem të talentuar. Te Korabi po kështu. Por ky është një interes bardheblu. Prej kohësh strategjia e të rinjve që zbatoi skuadra bardheblu ka bërë që ekipi i Tiranës të bëjë “shoping” edhe në akademitë e tjera të Shqipërisë. Tirana ka lëshuar “tentakulat” kudo për të gjetur djem si Doka, Cake apo Domgjoni. Një synim tjetër është edhe tregu i huaj, ose më saktë Kosova dhe Maqedonia. Latifi e Berisha janë dy shembuj për t’u ndjekur dhe Tirana kërkon talentë të tillë. Shkurt, Tirana do futbollistë të rinj dhe të talentuar për sezonin e ri. “Lista e dëshirave” është e madhe, por do të shohim nga fundi majit deri në gusht, sesi do të jetë merkatoja bardheblu.

Sulmi, problemi më i madh

“Ede dhe Sise? Të dy bashkë nuk bëjnë dot një sulmues të plotë”. Fjalia e thënë nga një drejtues bardheblu pak kohë më parë është reale. Që do të thotë se Tirana kërkon sulmues me doemos për sezonin e ri. Vendës apo të huaj, nuk ka rëndësi. Dëshira e madhe e bardhebluve është kthimi i Salihit në kryeqytet, nëse sigurisht largohet nga Korça. Por nga ana tjetër kërkohen edhe të tjerë emra. Emergjente për bardheblutë është që dy sulmues të kolauduar të jenë në grupin bardheblu për sezonin e ardhshëm. Goli me pikatore ka bërë që prioriteti bardheblu të jetë reparti i avancuar.

Mosha

Një nga problemet e merkatos, mbetet mosha e atyre që do të afrohen në skuadër. Tirana kërkon futbollistë që të mos i kalojnë të 30 vitet. Elis Bakaj është njëri prej futbollistëve që nëse qëndron në Shqipëri pritet të zgjedhë bardheblutë, ndërkohë për lojtarët e tjerë, veç kriterit sportiv, kriteri moshë do të jetë në radhë të parë. Sigurisht tregu nuk ka shumë lojtarë të mirë në qarkullim dhe bardheblutë duhet të bëjnë sforco financiare për të bërë një skaudër të madhe.