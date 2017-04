Tirana në emergjencë dëmtimesh, Taku e Teqja rrezikojnë Kukësin

Olsi Avdiaj

Tirana shkon në Kukës, pa dy titullarë. Olsi Teqja dhe Afrim Taku nuk janë stërvitur dje me grupin dhe rrezikojnë seriozisht takimin e së dielës. Dyshja është parë që të zhvillojë stërvitje veçmas për pak minuta dhe më pas të hyjë në dhomat e zhveshjes. Të dy futbollistët kanë probleme fizike dhe vazhdojnë riaftësimin, që duket se do të tejkalojë “deadline”-n e vendosur nga Josa, për takimin me kuksianët. Taku është parë me një qese akulli në kofshë, ndërkohë që Teqja ka dhimbje në këmbë. Edhe pse u fol për çështje kartonësh, çështje që mund të qëndrojë në planin teknik, gjasat janë, që dyshja të mos jetë e gatshme për sfidën e Kukësit, për arsye dëmtimesh. Mirel Josa është i detyruar të provojë futbollistë të tjerë në këtë sfidë, duke lënë pushim për shkak të dëmtimeve dy nga lojtarët më të mirë këtë sezon. Në fakt, të dy futbollistët janë titullarë në skuadër dhe prishin jo pak punë për formacionin e Mirel Josës. Teqja është qendërmbrojtësi kryesor, pas dëmtimit të Gentjan Muçës. Mungesa e tij është alarmante për ekipin, pasi në qendër, hapet një “autostradë”. Gjithsesi, Josa shpreson që futbollisti të jetë gati për të dielën dhe stafi mjekësor po bën të pamundurën që ai të jetë në fushë edhe pse askush nuk kërkon të rrezikojë lojtarin për derbin me Partizanin.

Për sa i përket Afrim Takut, sulmuesi i krahut ndien dhimbje në rrëzët e kofshëve. Ai është trajtuar intensivisht nga stafi mjekësor. Gjatë gjithë pasdites është fashuar dhe kofsha është mbajtur nën akull, pasi lojtari ndjen akoma dhimbje. Kjo do të thotë se shanset e Takut për të qenë në fushë të dielën pasdite, janë shumë të pakta. Në fakt, që lojtari rrezikonte ndeshjen në fundjavë, u kuptua që pas ndeshjes me Besëlidhjen. Për më tepër dyshja ka edhe probleme kartonësh dhe kështu stafi teknik dhe mjekësor nuk do të shpejtojnë, që futbollistët Afrim Taku dhe Olsi Teqja të jenë në fushën e lojës të dielën.

Gilman Lika me temperaturë

Edhe Gilman Lika ka munguar dje në stërvitje, pasi nuk ka qenë mirë. Stafi ka vendosur që ta lërë pushim futbollistin, pasi ai është gdhirë me temperaturë. Në këto kushte, ndonëse duhen edhe dy ditë nga takimi me kuksianët, mesfushori është në dyshim të madh për sfidën e të dielës. G.Lika ka luajtur këtë sezon si titullar dhe zëvendësues, por nëse mungon edhe ai në sfidën me Kukësin, gjendja e Tiranës bëhet alarmante. Bardheblutë rrezikojnë të luajnë kundër ekipit të parë në kampionat me rezerva, çka do të thotë se e nisin sfidën të disfavorizuar. Dhe të thuash që në takimin e fundit në kampionat, pati fjalë nga më të ndryshmet për Tirana-Kukësi…

Formacioni me “arna” për Kukësin

Një formacion “atipik” do të jetë ai i Tiranës kundër Kukësit, gjithmonë nëse konfirmohen mungesat e Takut e Teqjes. Në portë do të luajë Ilion Lika, ndërkohë që në mbrojtje, dyshja e qendrës do të jetë më e vogla në moshë, këtë Superiore. Bëhet fjalë për Caken dhe Turtullin, respektivisht 17 dhe 22 vjeç. Po kështu nga krahët, do të luajnë Doka 19 vjeç dhe Hoxhallari, 21-vjeçar. Një mbrojtje e gjitha me një mesatare që nuk i kalon 21 vitet. Në mesfushë, titullarë të padiskutueshëm do të jenë Karabeci dhe Mervejl, ndërkohë që njëri prej Dajës dhe Akuasë do të luajë, ndërsa tjetri do të ulet në stol. Si zakonisht sulmi do të jetë i përbërë nga Ede, por afrikani mund të ndërrohet me Sisenë, për të bërë pushim, pasi ka luajtur në takimet e fundit titullar, ndërsa nga krahët luajnë Kërçiku dhe Moise. G.Lika nëse ia del, dhe G.Halili, mund të jenë alternativa serioze për të qenë në 11-shen e parë. Shkurt, në Kukës projektohet një Tiranë me të rinj, duke bërë me dije para kohe, që në “Zeqir Ymeri”, shkon pa pretendime