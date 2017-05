Tirana “fiton” gjyqin me Pashajn

Tirana arrin të fitojë një gjyq në Dhomën e Zgjidhjes së Konflikteve. Përballë ishin Entonio Pashaj dhe Tirana. Por pas diskutimeve të të dyja palëve, Dhoma e Zgjidhjes së Konflikteve morri një vendim përfundimtar. Hodhi poshtë pjesën më të madhe të pretendimeve të Entonio Pashajt. Për shkak të parashkrimit të padisë, mbrojtësi nuk mundi të merrte paratë për sezonin 2012-2013, ndërkohë që për sezonin tjetër ka arritur të fitojë vetëm 320.000 lekë plus shpenzimet gjyqësore.

Entonio Pashaj hodhi në gjyq Tiranën për pagat e papaguara të 2012-2014-ës. Detyrimi i pretenduar ishte afërsisht 20 milionë lekë të vjetër, por Dhoma e Zgjidhjes së Konflikteve arriti t’i jepte pjesërisht të drejtë lojtarit dhe pjesërisht të drejtë klubit Tirana, që shpëton këtë herë nga pagimi i një shume të madhe parash.

Entonio Pashaj në 2015-ën vendosi me dëshirë të mos ishte më një lojtar i Tiranës. Mbrojtësi dhe klubi u ndanë asokohe me mirëkuptim. Pashaj u largua nga bardheblutë pas 6 sezonesh. 32-vjeçari gjatë karrierës së tij është aktivizuar edhe me Partizanin, Egnatian, Teutën, Kastriotin, Flamurtarin e Kukësin. Ai u largua nga bardheblutë edhe pse kishte rinovuar kontratën me Tiranën në vitin 2015.