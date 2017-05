Tirana, e ndaluar t’i japësh një penallti pro

Gjergji Stefa

“Presor, kush do t’i gjuajë penalltitë?” Mirel Josa sheh nga kapiteni Karabeci dhe shtrembëron buzët. “Erando, ne nuk na jep kush penallti”. Tirana sapo ka përfunduar analizën përpara ndeshjes kundër Skënderbeut. Mireli kishte të drejtë. Tiranës nuk i jep askush penallti. Asnjë e dhënë në favor të bardhebluve. E vetmja skuadër e Kategorisë Superiore që nuk ka marrë një penallti në favor është Tirana. Kështu ndodhi dhe në Korçë.

Gjyqtarët mund të mos jenë arsyeja kryesore se përse Tirana rrezikon seriozisht të dalë nga Superiorja, madje mund të jetë një nga arsyet e fundit në listë, por nëse të tjerat janë arsye të brendshme, kjo është e jashtme, pikërisht nga ata që presupozohet të vënë drejtësi dhe të mos ndikojnë në garë. Mungesa e vizionit, problemet në merkato dhe bllokimi i saj, largimi i disa lojtarëve në janar dhe dëmtimet e shumta janë ndoshta shkaqet kryesore për një ekip që ka një fitore në 17 javët e fundit, por gjyqtarët gjatë gjithë sezonit kanë qenë aty për të ndëshkuar një ekip që nuk ka pasur asnjëherë respektin e xhaketave të zeza në 12 muajt e fundit. Penallti e padhënë kundër Kukësit në javën e tretë, gola të anuluar kundër Korabit në Shkodër dhe Laçit në Tiranë, gol i padrejtë dhe penallti e padhënë në derbin me Partizanin dhe 11-metërshi i padhënë nga Skënderbeu janë disa nga rastet më flagrante. Pas ndeshjes me Skënderbeun Karabeci pa në sy Josën dhe i tha: “Mirë që u dha atyre, po nuk na e dha as neve”. “Të thashë – i tha Josa – nuk ka penallti për ne”.

Penalltitë e padhëna mund të jenë një alibi e mirë për opinionin, por jo për trajnerin. 1 fitore në 17 javë është “gjej vrimë e futu”. Klubi më i titulluar në vend është në momentin më të vështirë të historisë. Tani mund të mos mjaftojnë as dy penallti të dhëna në dy javët e fundit, nëse i jepen.