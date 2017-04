Tirana, drejt Kukësit me mendjen tek derbi

Olsi Avdiaj

Tirana shkon në Kukës e përgjysmuar. Ashtu siç pritej, me ekipin nuk do të jenë disa nga lojtarët bazë. Bëhet fjalë për Afrim Takun dhe Gilman Likën. Në dyshim janë edhe Olsi Teqja e Erando Karabeci. Shkurt, gjysma e Tiranës nuk luan në “Zeqir Ymeri”. Në këto kushte, bardheblutë duket se udhëtojnë drejt Kukësit pa ndonjë pretendim për rezultat. Vetëm një mrekulli mund t’i japë rezultat në transfertën e sotme, ekipit bardheblu, pasi dihet se vendësit luajnë për tri pikë dhe çdo rezultat tjetër, vetëm u prish punë.

Mungesat Është zyrtare. Tirana do të jetë në Kukës pa disa nga titullarët. Afrim Taku nuk ia del që të jetë në ndeshjen e sotme. Problemet në rrëzët e kofshëve kanë bërë që lojtari të qëndrojë jashtë ekipit dhe nuk do të udhëtojë fare me grupin. Një tjetër futbollist që nuk do të jetë në sfidën e sotme është pikërisht Gilman Lika. Shkodrani ka pasur probleme shëndetësore. Më saktë ka qenë me temperaturë për shkak të bajameve dhe gjendja e tij nuk e lejon që të jetë në fushë. Edhe Gilman Lika është një mungesë e sigurt për takimin e sotëm në “Zeqir Ymeri”.

Të tjerët Olsi Teqja dhe Erando Karabeci janë dy probleme të tjera të Tiranës. Kapiteni është grumbulluar me skuadrën, por dje ka zhvilluar pak më shumë stërvitje dhe streçing në fund të përgatitjeve. Gjasat janë që një mbilodhje e vogël ta lërë jashtë formacionit, por gjithsesi ai do të jetë me ekipin dhe Mirel Josa do ta vendosë sekondën e fundit nëse luan apo jo. Edhe Olsi Teqja ka të njëjtin problem. Është grumbulluar me ekipin, por gjasat që të luajë janë shumë të vogla. Këto mungesa kanë bërë që bardheblutë të paraqiten në Kukës me risi në formacion.

Kukësi Tirana ka udhëtuar dje drejt Kukësit dhe sot në orën 16:00 do të përballet me vendësit që janë në krye të klasifikimit. Janë 27 pikë diferencë mes dy ekipeve, që janë aktualisht në vendin e parë Kukësi dhe të gjashtë Tirana. Diferencë e madhe, që gjithsesi duhet të vërtetohet në fushën e lojës.

Fitorja e fundit në transfertë, më 7 shkurt 2016

Tirana udhëton drejt Kukësit, por skuadra ka një ngërç të madh në transfertë. Prej 7 shkurtit 2016, kur mundi Laçin 3-0, bardheblutë nuk kanë fituar asnjëherë jashtë Tirane. Për statistikë kanë mundur Korabin këtë sezon në transfertë, por ndeshja u luajt në “Selman Stërmasi”. Përfundimisht, bardheblutë kanë “alergji” me transfertat dhe kjo me Kukësin, duket se nuk do të bëjë ndonjë ndryshim të madh.