Tirana, “all in” për të shpëtuar sezonin

Qëllimi është kualifikimi. Rruga dihet. Tirana duhet të mundë Kukësin, skuadrën mbajtëse në fuqi të trofeut dhe kreun e renditjes në Superiore. Ekipi i Mirel Josës kërkon të lërë pas ditët e tmerrit, për të treguar se vlen në fushë. Përballë do të ketë një 180 minutësh që vlen sa i gjithë sezoni. Do të luajë kundër skuadrës më të fortë të kampionatit në këtë moment, Kukësit. Ekipi i Gjokës, për shkak të rezultateve është në vendin e parë, por ndaj Tiranës nuk ka fituar asnjëherë këtë sezon. Dy takimet që janë luajtur në dy fazat e para, kanë njohur vetëm “X”. Në takimet e Kupës, barazimi sigurisht është më i mirë se humbja, por Tirana kërkon që të paktën në ndeshjen e parë të hedhë një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit për në gjysmëfinale. Skuadra për momentin është e plotë dhe veç Akuah, nuk ka asnjë problem. Në mbrëmje ekipi është grumbulluar dhe është gati për ndeshjen e sotme. Presidenti Refik Halili dhe trajneri Mirel Josa është munduar që t’i mbajë sa më larg vorbullës së problemeve. Në mbrëmje ekipi është takuar edhe me drejtuesit, ndonëse nuk është konfirmuar zyrtarit nga klubi. Gjithsesi, Tirana luan një nga ndeshjet më të vështira të sezonit, që mund të kthejë rrjedhën e ngjarjeve te bardheblutë.

Formacioni – Ashtu siç ishte parashikuar, Tirana me të gjitha gjasat do t’i kthehet skemës së saj të vjetër 4-4-2. Në fushë nga minuta e parë mendohet djathtas Doka ose Caka, ndonëse Kërçiku mund të jetë në fushë edhe pse ka vetëm një ditë stërvitje me ekipin. Në qendër rikthehet dyshja Muça-Teqja, ndërkohë majtas në mbrojtje Hoxhallari. Mesfusha do të përbëhet nga katërshja Taku, Daja, Deliaj dhe Gilman Lika. Në sulm dy afrikanët Edeh dhe pas tij Merveill. Një skuadër më e ekuilibruar dhe e ngjeshur për të mos i lënë mundësi Kukësit për ta goditur e për t’u rinisur në kundërsulm.

Heshtja – Edhe këtë herë ashtu siç ndodhi para takimit me Teutën, para ndeshjes, klubi nuk preferoi që të fliste askush. Si trajneri Mirel Josa dhe lojtarët nuk folën për ndeshjen. E njëjta gjë ndodhi edhe para takimit të sotëm. Situata në klub dhe ajo që ndodhi me tifozët javën e shkuar kanë kyçur gojët e Tiranës.

Olsi Avdiaj