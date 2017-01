Tifozët e Marsejës fyejnë Drogbanë përpara Canës!

Ditët e shkuara Didier Drogba kishte lënë hapur “dritaren” për një mundësi rikthimi te Marseja (skuadër ku ka luajtur në sezonin 2003/04), por nuk bëri llogaritë me tifozët. Në fakt, gjatë ndeshjes me Monakon, mbështetësit e klubit francez kanë treguar në “Velodrome” një pankardë në drejtim të 38-vjeçarit nga Bregu i Fildishtë, që sot është pa kontratë dhe ekip pas eksperiencës te Montreal Impakt: “Drogba, mjaft the që dashuron OM (Marsejën). T’i fiton në një muaj atë që ne s’do të fitonim as edhe në një jetë të tërë. Mos bëj qesharakun dhe kthehu në Kinë”. E gjithë kjo ka ndodhur teksa në tribunë ishte edhe Lorik Cana, i cili te Marseja gjithashtu ka luajtur dhe ka qenë kapiten skuadre. Rikthimi i tij si drejtues, ose trajner, është një hipotezë prej kohësh tashmë, por ende jo konkrete.