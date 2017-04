Tiago zgjat “martesën” me Bajernin

Bajerni i Mynihut ka nisur fuqishëm punën për të ardhmen, pas eliminimit të hidhur nga Liga e Kampioneve. Ditën e djeshme klubi gjerman zyrtarizoi blerjen përfundimtare të mesfushorit francez Koman nga Juventusi për 21 milionë euro, ndërsa sot ka ardhur lajmi i radhës: Tiago Alkantara ka rinovuar kontratën e tij, duke e çuar datën e skadencës nga 2019 në 2021.

Në këtë mënyrë, Bajerni u ka dhënë fund spekulimeve rreth një kthimi të mundshëm të Tiagos në Barcelonë, prej ku u largua në vitin 2013, për të ndjekur Pep Guardiolën, i cili e dëshironte me çdo kusht në Bavari.

“Unë dhe familja ime jemi shumë të lumtur në Mynih. – ka deklaruar Tiago për televizionin e Bajernit – Do të qëndroj këtu edhe për shumë kohë dhe do të përpiqem të fitojë edhe më shumë tituj në vitet e ardhshëm. Nuk e kam menduar kurrë se do të qëndrojë kaq gjatë te Bajerni, por ndihem mirë dhe jam i lumtur që do të punoj edhe për disa vite për këtë klub. Dua të fitoj Ligën e Kampioneve me këtë skuadër, do të qëndroj derisa ta fitoj”.

I kënaqur edhe drejtori administrativ Karl-Hainc Rumenige: “Është këtu prej 4 vitesh, i ka treguar me kohë cilësitë e tij të mëdha. Ka qenë një sezon i shkëlqyer për të, ka qenë një lojtar kuç për skuadrën dhe jemi shumë të lumtur që kemi rinovuar”.