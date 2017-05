Thërritën estradë, por u habitën në fund

Në Korçë “çudirat” në mbrëmjen e djeshme nuk kishin të sosur, pasi një gjest më shumë se i veçantë dhe i turpshëm ka ndodhur në minutën e 85-të të takimit. Kanë qenë tifozët korçarë madje në tribunën e ultrasve atë të tribunës C që në kor kanë brohoritur kundër skuadrës së tyre të zemrës. Një grup tifozësh në kor kanë thërritur “Estradë-Estradë”. Ka qenë kjo minutë ku rezultati ishte 2-3 në favor të Vllaznisë dhe askush nuk besonte më që Skënderbeu do të mund ta përmbyste këtë disavantazh. Duke qenë të mërzitur për këtë, një pjesë e tifozëve janë dëgjuar në kor të thërrisnin fjalën “Estradë”, ndërkohë që në pesë minutat e fundit të shtesës do të vinte edhe përmbysja. Pas atij momenti po këta tifozë kaluan në delir dhe me paturpësinë më të madhe po gëzonin bashkë me të tjerët. A thua nuk ishin tifozët e Skënderbeut këta që pak momente më parë ishin kundër skuadrës së tyre? Sipas pjesës tjetër këta sportdashës vetëm përkrahës të Skënderbeut nuk mund të quhen, pasi tifozi që është tifoz e mbështet skuadrën deri në vërshëllimën e fundit dhe e mbështet në ditët e mira, por edhe në momentet “Jo”. Madje fjala “Turp” për ta është e paktë që mund të thuhet. Kjo që ndodhi në minutën e 85-të u vu re nga të gjithë, madje e ka përmendur pas ndeshjes edhe mbrojtësi me përvojë Tefik Osmani, por përgjigja ka qenë e Skënderbeut, pasi kampionët jo vetëm që fituan, por u mbyllën gojën një herë e mirë këtyre ultrasve që vijnë në stadium për tu tallur dhe jo për të mbështetur skuadrën e tyre të zemrës…