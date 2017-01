Teuta prezanton mbrojtësin Markoviç, pret edhe nigerianët

Drilon Xhepollari

Teuta ka prezantuar përforcimin e parë për repartin e mbrojtjes në merkaton e janarit. Boshnjaku Bojan Markoviç është zyrtarisht futbollist i bregdetarëve, pasi ka firmosur kontratën me shefin e klubit Eduart Salillari. 31-vjeçari ka nënshkruar një kontratë, që do ta mbaj të lidhur me Teutën deri në fund të këtij sezoni. Qendërmbrojtësi, pas firmës, i është bashkuar skuadrës në stërvitje, duke u vënë nën urdhrat e teknikut Magani. Me afrimin e tij, qendra e mbrojtjes është e blinduar, pasi boshnjaku garanton siguri dhe për më tepër ka minutat e duhura në këmbë. Në sezonin e fundit Markoviç është aktivizuar në 15 ndeshje me Çelikun në vendin e tij. Më parë ka luajtur me CSM Iasi në Rumani, Hapoel Ber Sheva në Izrael, Panserraikos në Greqi, si dhe disa ekipe të tjera në kampionatin boshnjak. Me Teutën firmosi një ditë më parë edhe mesfushori i njohur Gerhard Progni, kështu që grupi është forcuar jo pak.

NIGERIANËT – Sa u përket dy nigerianëve, futbollistët nuk kanë mbërritur ende në Durrës, pasi nuk janë pajisur me viza. Klubi po punon, që mbrojtësi i djathtë Abe Sundaj Oluvasina dhe sulmuesi Onoriode Odah Marshal t’i bashkohen skuadrës përpara ndeshjes me Tiranën. Trajneri Magani edhe dje ka punuar me një seancë stërvitore, ku me skuadrën është bashkuar edhe portieri i Kombëtares Shpresa, Elhan Kastratit. 19-vjeçari ishte grumbulluar nga trajneri Alban Bushi për një fazë seleksionuese. Me përjashtim të mesfushorit Bledar Hodo të dëmtuar, të tjerët janë stërvitur normalisht. Në seancën e djeshme Magani është fokusuar më shumë te përgatitja tekniko-taktike. Lojtarët kanë bërë ushtrime të ndryshme me top, më pas janë ndarë në dy pjesë dhe ka zhvilluar një minindeshje. Trajneri Magani ka provuar skema të ndryshme për të krijuar një ide më të qartë rreth formacionit, që do të hedhë në fushë kundër Tiranës. Ai ka parë edhe gjendjen e afrimeve më të fundit.