Teuta, pa mesfushë në Gjirokastër

Teuta u mund nga Skënderbeu në shtëpi dhe mbetet e rrezikuar nga rënia një kategori më poshtë. Pas ndeshjes, trajneri Magani shprehu pakënaqësitë e tij në lidhje me gjykimin, por rezultati tashmë është “vulosur” dhe durrsakët duhet të shohin përpara, pasi të hënën i pret një sfidë mjaft e vështirë në transfertë me Luftëtarin. Ndeshja me korçarët ishte e rëndësishme për Teutën, në një farë mënyre edhe për të tentuar vendin e katërt, që do të zgjidhet përfundimisht në Gjirokastër, ku një fitore e mundshme do ta çonte diferencën mes këtyre dy skuadrave në një pikë. Dhe, duke parë që Laçi pret Vllazninë, shanset janë ende reale, që Teuta të kapë vendin e katërt. Edhe pse nuk e thonë, në Durrës e mendojnë diçka të tillë. Kalendari për ekipin e Gugash Maganit nuk është më i keqi i mundshëm, pasi pas Luftëtarit, Teuta do të presë Vllazninë dhe javën e fundit luan me Laçin, ndaj të cilit ka fituar tri herë në përballjet e mëparshme. Java e fundit mund të jetë sa për të kaluar radhën, ose një finale, nëse kurbinasit do të mbeten në garë për Superioren.

MUNGESAT – Ndaj Skënderbeut Teuta kishte një mungesë shumë të rëndësishme, kapitenin Rustem Hoxha, i dëmtuar gjatë javës së shkuar. Shpresohet që ai të bëhet gati për ndeshjen e së hënës, ndërkohë që Emiljano Musta nuk do të luajë në sfidën e radhës, pas kartonit të kuq që mori ndaj Skënderbeut. Po nuk do të jetë i vetmi i pezulluar. Prej kartonëve nuk do të jetë i gatshëm as mesfushori qendror, Ardit Hila, një lojtar mjaft i rëndësishëm në këtë repart. Trajneri Magani gjatë këtyre ditëve do të shohë nga afër ekipin, për të vendosur për lojtarët, që do t’i zëvendësojnë ata që mungojnë, pasi që të dy luajnë rregullisht si titullarë.

BILANCI – Teuta dhe Luftëtari janë përballur tri herë këtë sezon dhe bilanci anon në krahun e gjirokastritëve, që kanë mundur të fitojnë dy prej takimeve. Në fazën e parë ishte Teuta, që triumfoi në “Niko Dovana”, ndërsa më pas në Gjirokastër miqtë i kthyen reston. Surpriza ishte fitorja e bluzinjve në fazën e tretë në Durrës, ku goli i shënuar që në minutën e 22-të nga Eduart Rroca mbeti në fuqi deri në fund. Në atë ndeshje, skuadra e drejtuar nga Mladen Milinkoviç mori tri pikë mjaft me vlera.