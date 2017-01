Teuta godet në merkato, vjen braziliani Roninjo

Teuta është gati të bëjë goditjen e madhe në merkaton e janarit. Edhe pse në ditët e para të merkatos drejtuesit qëndruan në heshtje, duket se kjo ka qenë një strategji pasi tani priten afrime cilësore për të kompletuar skuadrën. Përforcimi i radhës për durrsakët do të jetë sulmuesi brazilian Ronir de Souza Gonçalves. 26-vjeçari luan në kampionatin e Omanit, me klubin e Saham, ekip me të cilin edhe dje ka zbritur në fushë. Menaxheri i futbollistit bën të ditur se braziliani do të vijnë të enjten në Durrës dhe më pas do të firmos kontratën me drejtuesit e bregdetarëve.

Ronir de Souza Gonçalves, i njohur ndryshe si Roninjo, pak ditë më parë është lidhur edhe me një transferim te Kukësi dhe Skënderbeu, por në fund palët nuk gjetën akordin. Ai luan në krahun e djathtë të sulmit, si edhe në të majtë. Gugash Magani ka parë videot e tij dhe ka mbetur i “mahnitur” nga klasi i brazilianit, i cili do të ishte një vlerë e shtuar për durrsakët në repartin e sulmit. 26-vjeçari është një nga futbollistët që “Sport Ekspres” ka shkruar dy ditë më parë se do të afrohen te “Dejmtë e Detit” nga Amerika Latine. Sa i përket qendërsulmuesit, ai nuk do të bashkohet me skuadrën për shkak të proceduarave me klubin ku aderon, edhe pse në fillim ishte parashikuar se do të udhëtonte drejt Shqipërisë. Ndërsa Roninjo nuk ka asnjë problem me ekipin e Saham sa i përket dokumentacionit dhe sipas të gjitha gjasave në fundjavë futbollisti do të vihet nën urdhrat e trajnerit Gugash Magani në stërvitje.

Mësohet se sulmuesi ka minutat e duhur në këmbë dhe do të jetë një forcë më shumë për durrsakët në gjysmën e dytë të kampionatit, pas dy fazash tepër të vështira. Arsyeja e largimit të 26-vjeçarit nga kampionatin Oman ka të bëjë me faktin se klubi ku ai militon ka probleme financiare dhe futbollisti ka tre muaj pa u paguar. Sa i përket stërvitjes, ekipi vazhdon të jetë i grumbulluar dhe sipas programit ekipi po stërvitet dy herë në ditë. Me përjashtim të Faisal Bangal, që po vijon me rikuperimin në Itali, pjesa tjetër e futbollistëve është në dispozicion të stafi teknik.