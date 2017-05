Tetë detajet që mund të vendosin Real-Atletiko

Reali i Madridit dhe Atletiko e Madridit përballen për të katërtën herë radhazi në Ligën e Kampioneve në këto sezonet e fundit. Teksa vjet Reali fitonte përballë Atletikos në finalen e luajtur në Milano, këtë herë dy klubet e Madridit do të luajnë për një biletë në finale. Gazeta spanjolle “Marca” ka bërë një analizë të pikave të forta dhe të dobëta të dy ekipeve, duke renditur të paktën 8 faktorë apo elementë që mund të vendosin fatin e ekipit të kualifikuar për në finalen e madhe të Kardifit.

Krahët e Realit si sulmues – Reali ka shumë pika të forta, pa u ndalur në emra të përveçëm. Por nuk mund të lihen pa përmendur dy lojtarët e krahut, Dani Karvahal në të djathtë dhe Marselo në të majtë. Të dy vijnë në formë të plotë në këtë pikë të sezonit dhe të dy, secili sipas mënyrës së tij janë kthyer në sulmues të shtuar të madrilenëve. Karvahal ka dhënë 10 pasime për gol në këtë sezon, Marselo 11, gjithsej 21. Me Gimenez dhe Huanfran që do të mungojnë dhe Vrsaljko në dyshime serioze, Simeone duhet t’i bëjë mirë llogaritë me dy mbrojtësit e krahut të Realit të kthyer në sulmues shtesë.

Oblak, më shumë garanci se Navas – Për portierin e Relait, Kejlor Navas ky nuk ka qenë një sezon i lehtë dhe portieri nga Kosta Rika nuk ka pasur asnjëherë mbështetjen e plotë të ambientit madrilen. Ai ka pësuar 45 gola në 35 ndeshje, me një mesatare prej më shumë se një gol për ndeshje (1.28). Jan Oblak nga ana tjetër ofron shumë më tepër garanci, me vetëm 22 gola të pësuar në 36 ndeshje, diçka më shumë se një gol çdo dy takime.

Mbrojtja difektoze e Realit – Mund të ketë individëd më të mirë në mbrojtje, por Reali nuk ka një repart të tillë. Praktikisht Reali pëson në çdo ndeshje, tnë tetë takimët e fundit nuk ka mbyllur asnjë pa pësuar. Vetëm në 10 raste nga 53 takime në këtë sezon “los blancos” kanë ruajtur portën e tyre pa pësuar dhe ky nuk është sinjal i mirë përballë një Atletiko cinike. Me Pepen të dëmtuar, Zidan duhet të zgjedhë si partner të Serxhio Ramosit një ndërmjet Naços dhe Varanes.

Ronaldo kundër Grizman-Gameiro – Antuan Grizman do të jetë pika e referimit e sulmit të Atletikos. Për t’ia vështirësuar dhe më shumë punën Zidanit, në krah ai do të ketë dhe Kevin Gameiro. Së bashku do të kërkojnë t’i bëjnë dëme Realit, që nga ana vet do të mbështetet te Kristiano me Benzema jashtë forme e Garet Bejl të dëmtuar. Kundër Bajernit Kristiano bëri gjithçka vetë. Ndaj Atletikos?!

Loja në ajër – Do të jetë pa dyshim një nga duelet më interesantë në këtë drejtim, sepse nga njëra janë “kërcyes” tipikë si Ronaldo, Ramos, Kasemiro, Varan dhe nga ana tjetër “kërcyes” po aq të fuqishëm. Në këtë sezon loja në ajër ka qenë një nga pikat e forta të Realit që ka shënuar 38 gola me kokë, kurse Atletiko 16.

Zëvendësuesi i Bejl – Pa “BBC-në’ në fushë, Zidan më së shumti duhet të mendojë për zëvendësuesin e Garet Bejl. Favoriti është Isko, por dhe Asensio e Hames janë aty për të shfrytëzuar çdo mundësi.

Kasemiro problematik – Simeone dhe Atletiko e kanë fare të qartë se lojtari më i rrezikuar i Realit është mesfushori Kasemiro. Braziliani luan shpesh me zjarrin dhe Simeone i ka gati kartat për ta provokuar. Me një karton të verdhë do të mungonte në ndeshjen e kthimit dhe duke parë rëndësinë e tij, Zidan mund të gjendet në telashe në “Calderon”.

Gjendja e Karraskos – Belgu i Atletikos ka pësuar një dëmtim kundër Vijarrealit, por ai pritet të jetë në fushë kundër Realit në “Bernabeu”. Pikëpyetja që shtrihet është se në çfarë gjendje do të jetë ai. Forma e tij mund të jetë shumë e rëndësishme për Atletikon.