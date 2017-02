“Tërmet” në Vlorë, pezullohet Zeqiri

Rikthehet tensioni në Vlorë, rikthehen problemet, por tashmë jo për problemet e vjetra financiare. Humbja kundër Besëlidhjes në kupë ka shkaktuar një pakënaqësi të jashtëzakonshme në qytet, aq sa në stadium gjatë ndeshjes dëgjoheshin qartësisht të sharat, si dhe brohoritje “Besëlidhja, Besëlidhja”. Natyrisht, administratori Sinan Idrizi nuk mund ta kalonte gjithçka në heshtje, aq më shumë që tashmë nuk u ka më ndonjë borxh futbollistëve dhe pas fazës përgatitore të janarit pritej një fillim shumë më ndryshe i vitit. “Sport Ekspres” ka mësuar detaje nga mbledhja e djeshme, që ka pasur një viktimë: Hair Zeqirin, i cili është pezulluar dhe për momentin nuk do të lejohet të stërvitet me ekipin e parë.

MBLEDHJA – Paraditen e djeshme Idrizi ka mbledhur futbollistët dhe stafin drejtues, natyrisht për të diskutuar humbjen e kupës. Administratori i ka kërkuar Hair Zeqirit, si kapiten, që të flasë në emër të skuadrës, siç është zakoni në mbledhjet e skuadrës kuqezi. Mesfushori është munduar të justifikojë humbjen, duke e konsideruar si diçka normale, që i ndodh çdo skuadre, por Idrizi i ka kërkuar llogari dhe nuk ka pranuar justifikime të thjeshta, duke aluduar se diçka tjetër po i shqetëson lojtarët dhe se ka pasur mungesë impenjimi, duke nisur nga kapiteni. Zeqiri nuk i ka ruajtur nervat dhe ka reaguar ashpër, duke iu kundërvënë Idrizit: “Ne kemi luajtur edhe kur nuk kemi pasur fare lekë. Unë jam munduar t’i bind çunat që të japim gjithnjë maksimumin, kemi qenë këtu në të mirë e në të keq, nuk është e drejtë të akuzohemi kështu”. Edhe Idrizi nuk është përmbajtur, duke u shprehur: “. Meqenëse gjërat shkuan kështu, nuk je më në planet e mia dhe do të marrim masa disiplinore ndaj teje”.

IZOLIMI – Në stërvitjen e pasdites, në aneksin e stadiumit, Zeqiri nuk është stërvitur me pjesën tjetër të skuadrës, pasi është urdhëruar pezullim për të, deri në një vendim të ri. Sot klubi pritet të dalë me një vendim zyrtar në lidhje me këtë çështje dhe nuk përjashtohet që Zeqiri të pezullohet pa afat, për të mos thënë ndonjë dënim më i rëndë. Duke qenë se merkatoja e dimrit është mbyllur, për Zeqirin do të ishte një goditje e rëndë, por e tillë do të ishte edhe për Flamurtarin, sepse do të humbiste një lojtar lider dhe që ka shumë peshë në skuadër.

DEBATI ZEQIRI-IDRIZI

ZEQIRI: Ne kemi luajtur edhe kur nuk kemi pasur fare lekë. Unë jam munduar t’i bind çunat që të japim gjithnjë maksimumin, kemi qenë këtu në të mirë e në të keq, nuk është e drejtë të akuzohemi kështu. Ju si drejtues duhet të shihni problemet tuaja, sepse edhe ju po i prishni ekuilibrat, duke biseduar vetëm me lojtarë të veçantë për rinovim me rritje rroge, ndërsa të tjerë, duke nisur nga unë, nuk kemi marrë asnjë sinjal.

IDRIZI: Ti ke qenë i pari që më ke kërcënuar me gjyq dhe ke bërë gati dokumentacionin, kur klubi ishte në vështirësi financiare. Meqenëse gjërat shkuan kështu, nuk je më në planet e mia dhe do të marrim masa disiplinore ndaj teje. Je i lirë, mund të largohesh nga mbledhja.