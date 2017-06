“Tërbohet” Florentino, premio të çmendur Realit për triumfin ndaj Juves

Florentino Perez nuk e vret mendjen për shpenzime, mjafton që të blejë yje dhe të fitojë trofe.

Të shtunën Reali do të përballet me Juventusin në finalen e Champions League dhe Perez e do triumfin me çdo kusht, pasi kampionat e Champions Reali nuk i ka fituar më që prej vitit 1958.

Perez kërkon të bëjë historinë e Realit dhe nuk ka ndërmend të kursehet, sepse ka vendosur një premio jashtë logjike: 1.5 milionë euro për çdo futbollist, në rast triumfi.

Modeste premioja e Juventusit: “vetëm” 500.000 euro për çdo futbollist në rast suksesi.