Tension te Partizani, Torasa braktis stërvitjen

Një “thumb” nga Moxhi për Torasën dhe nervat dhe situatat te Partizani ndryshojnë. Mungesa e qetësisë është reflektuar edhe në seancën e djeshme stërvitore. Të kuqtë i kanë dhënë fund përgatitjeve nga kompleksi “Internacional”, në Pezë. Gjithçka ka shkuar në qetësi të plotë dhe brenda të gjitha pritshmërie deri në momentin që një acarim i çastit ka sjellë një përplasje ndërmjet argjentinasit Agustin Torasa dhe zëvendëskapitenit Idriz Batha.

Situata u acarua së tepërmi edhe pse zëvendëstrajneri Klevis Dalipi u mundua që të qetësonte ujërat, por më kot, pasi argjentinasi ka qenë shumë i irrituar me Bathën dhe ka ndërprerë stërvitjen në mes duke iu drejtuar dhomave të zhveshjeve.

PËRPLASJA – Në seancën e fundit stërvitore të zhvilluar pasdite në kompleksin “Internacional”, në Pezë programi stërvitor ka shkuar në qetësi të plotë. Trajneri Sulejman Starova kishte përgatitur një program tekniko-taktik dhe po ndante detyrat e fundit për titullarët e tij. Në një nga ushtrimet e aplikuara prej stafit teknik, Torasa po gabonte në gjuajtje i vetëm përballë Xhikës dhe nuk po arrinte të shënonte. Në çast ka ndërhyrë zëvendëstrajneri Klevis Dalipi duke u munduar ta qetësojë dhe duke i dhënë moral. “S’ka gjë se do të shënosh herën tjetër”. Pikërisht kjo batutë nuk i ka pëlqyer Bathës, i cili ka shprehur pakënaqësi: “Duhet të shënosh, nuk duhet të humbësh aq shumë”. Kjo ka nervozuar Torasë, i cili nuk e ka pritur aspak mirë. Argjentinasi ka reaguar ashpër, duke lënë seancën stërvitore mjaft i nervozuar.

FORMACIONI – Në portë nga minuta e parë do të luajë Hoxha. Në mbrojtje nga e djathta Fejzullahi, në qendër do të vendoset Malota dhe Atanda, ndërsa Krasniqi do të ulet në stol, Kalari do të luajë majtas. Në mesfushë Vila, Batha dhe Trashi do të mbajnë peshën kryesore, ndërsa në sulm Torasa, Ekubani dhe Bardhi do të mundohen të zgjidhin ndeshjen. Starovës i mungon Cetkoviçi dhe ka vendosur të pushojë Ramadanin për këtë sfidë.

Formacioni i mundshëm

Hoxha – Fejzullahi, Malota, Atanda, Kalari – Vila Batha Trashi – Torasa, Ekuban, Bardhi