Telushi: Turqia po na forcon, fitojmë Kupën e Shqipërisë!

Kapiteni Bruno Telushi i është bashkuar skuadrës së Flamurtarit në fazën përgatitore dhe e sheh këtë periudhë si shumë të rëndësishme për dy fazat e mbetura. Ai gjykon se me punën dhe lëvizjet që po bëhen nga drejtuesit, skuadra ka mundësi për të bërë më mirë në gjysmën e dytë të sezonit, pse jo dhe duke fituar trofeun e Kupës së Shqipërisë. “Mendoj se është diçka pozitive, që fazën përgatitore po e zhvillojmë në Antalia, – thekson kapiteni vlonjat, – larg zhurmës apo zërave që ka futbolli shqiptar dhe merkatoja këto ditë janari. Këtu të gjithë jemi të përqendruar vetëm te stërvitja dhe te ndeshjet miqësore që do të luajmë. Kushtet në Antalia, ku jemi akomoduar, janë nga më cilësoret, kështu që edhe faza jonë përgatitore do të jetë shumë cilësore. Veç stërvitjes së përditshme, kemi mundësinë të luajmë dy ndeshje miqësore, që janë të domosdoshme, ndërkohë që drejtuesit merren edhe me merkaton. Flamurtari ka në gjirin e vet lojtarë shumë cilësorë dhe me afrimet që pritet të realizohem, mendoj se do të jemi më të fortë për të realizuar objektivin në kampionat, por edhe Kupën e Shqipërisë. Jemi ende në ditët e para të përgatitjeve dhe normalisht ngarkesa vjen dhe rritet, por mendoj se kjo periudhë do të na vlejë shumë para ndeshjeve zyrtare. Të gjithë në këtë moment jemi të fokusuar plotësisht te seancat stërvitore, kurse nesër (sot), në ndeshjen e parë miqësore, kemi mundësinë të shohim ku jemi. Për kampionatin jam me plot besim se do të kemi një Flamurtar më të fortë”, – përfundon për “Sport Ekspres” mesfushori dhe kapiteni i Flamurtarit, Bruno Telushi.

Elton Nika