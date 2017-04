Telushi: Me Vllazninë të tregojmë karakterin tonë!

Elton Nika

“Tre pikët me Luftëtarin marrin kuptim, nëse fitojmë me Vllazninë. Pa fitoren në ndeshjen e së shtunës, ajo që bëmë në Gjirokastër nuk vlen për skuadrën tonë, ndaj duhet të japim maksimumin në këtë sfidë”, – thekson kapiteni i Flamurtarit, Bruno Telushi, i cili kërkon të ecet me ritmin e fitoreve, ndaj dhe përpiqet t’i karikojë të gjithë shokët e skuadrës për një takim perfekt, për fitoren e parë të Flamurtarit këtë sezon ndaj Vllaznisë.

“Me Luftëtarin ishte një ndeshje shumë e vështirë dhe, siç tha dhe trajneri Duro para dhe pas saj, edhe një pikë do të ishte mirë për ne. Luhej në një fushë, ku këtë sezon nuk kishte fituar askush. Festimi i golit? Ishte festimi i një kapiteni, i cili ndjen gjithmonë pranë skuadrën dhe mbetet pranë saj në çdo moment, qoftë edhe të vështirë. Një festim për të treguar se jemi gjallë dhe në luftë deri në fund për të marrë maksimumin, pse jo edhe për të treguar se një kapiten nuk e lë asnjëherë skuadrën në baltë. Megjithatë, atë ndeshje e kemi lënë pas. Nëse nuk fitojmë me Vllazninë, nuk ka kuptim as fitorja në Gjirokastër. Ndaj na duhet të japim maksimumin, në fakt ashtu siç duhet të bëjmë në çdo ndeshje deri në fund të kampionatit. Janë edhe 7 përballje, ku duhet të tregojmë karakterin tonë. Vllaznia po kalon një moment të mirë dhe mbetet një skuadër me cilësi, por na duhen tri pikët dhe duhet të luftojmë gjatë gjithë 90 minutave për t’i marrë. Kundërshtarin e vlerësoj për emrin dhe historinë që ka në futbollin shqiptar, por edhe Flamurtari është po i tillë. Duhet të derdhim djersë në këtë takim për fitoren e parë këtë sezon me Vllazninë. Shpresoj shumë të jetë kështu, sepse në tri ndeshjet e deritanishme me shkodranët kemi pësuar humbje. Takimin e katërt duhet ta kemi rezultatin në favorin tonë. Na takon edhe në një trepikësh, por nuk na e fal kush dhe duhet të djersijmë në fushën e lojës”, – shprehet mesfushori, që realizoi nga pika e bardhë golin e fitores në fundin e ndeshjes me Luftëtarin.

TIFOZËT – Ndeshja e së shtunës luhet pa tifozë dhe ky është një minus për Flamurtarin: “Nuk i kam pëlqyer asnjëherë ndeshjet pa tifozë, pavarësisht se ku luhet. Ngjan me një ndeshje miqësore dhe duhet kuptuar se ndeshjet luhen pikërisht për tifozët. Ndaj dhe fitorja jonë e mundshme do të jetë edhe për ata, pasi e meritojnë për përkrahjen që na kanë dhënë në çdo moment, pavarësisht vështirësive që kemi hasur gjatë këtij kampionati”, – e mbyll kapiteni vlonjat, Telushi.