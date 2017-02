Telushi dhe Shehaj u shtohen mungesave

Shkodra do edhe 3 javë, por edhe Berisha e Rniç kanë pak shanse aktivizimi në ndeshjen e së hënës me Luftëtarin.

Shtohen problemet për Flamurtarin para takimit me Luftëtarin në kampionat. Mungesave të mëparshme u shtohet kapiteni Bruno Telushi, i cili do të mungojë të hënën, për shkak se në Korçë plotësoi numrin 3 të kartonëve të verdhë. Në dyshim serioz është edhe Ardit Shehaj, lojtari që u largua për arsye dëmtimi nga fusha pa mbaruar pjesa e parë e ndeshjes me Besëlidhjen. Për të dëmtuarit e tjerë duhet thënë se për Fazlliun do të shihet ditët në vijim nëse do të jetë apo jo gati për Luftëtarin. Ndërkohë, nuk ka lajme pozitive për dy kosovarët: Donjet Shkodra do të vijojë të qëndrojë larg fushës të paktën edhe për tri javë, por edhe Ilir Berisha ka pak shanse të aktivizohet në ndeshjen e radhës. Po ashtu, edhe Rniç nuk është gati. Për dy të fundit mendohej se do të riaftësoheshin në kohë, por duket se nuk ia kanë dalë dhe pritet të jenë gati për ndeshjen ndaj Vllaznisë, dy javë më vonë në kampionat.