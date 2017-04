Të veçantat e derbit/ Golin nga… Ilir Meta, droni: Jeni turpi i Tiranës

Atmosfera këtij derbi ishte e cunguar, kjo edhe për shkak të mungesës së tifo-grupit të Tiranës, ndërsa tifozeria bardheblu nuk mungoi në këtë sfidë, pavarësisht se jo në numrin e pritshëm. Në stadium ishin rreth 5 mijë persona të pranishëm, ndërsa kishin përgatitur edhe një koreografi mjaft pikante.

Koreografia – Të kuqtë në sektorin e tyre në tribunën C1 dhe C2 kanë shpalosur një flamur të madh me yllin në mes dhe vitin e themelimit të klubit në vitin 1946. Pjesa tjetër duke mbajtur në duar fletë të bardha dhe të kuqe. Poshtë ishte hapur parulla “I was made for loving you”, e cila në shqip do të thotë jam krijuar për të dashur ty, një mesazh i qartë dashurie për ekipin zemrës.

“Pushtimi”- Në stadium binte në sy që duke shfrytëzuar mungesën e tifozerisë së Tiranës në stadium, të kuqtë kishin zënë edhe tribunën H1 dhe H2. Pavarësisht se ajo ishte planifikuar për tifozët bardheblu, ngjyra mbizotëruese ishte e kuqe.

Pjesa e ëmbël e derbit – Derbi i kryeqytetit kishte edhe miq special, Big Mama kishte zbarkuar në kryeqytet për të bërë një rubrikë për televizionin 21Tv. Nuk mungonin as bukuroshet e TVSH-së, Trevisa Tufa dhe Pejane Elezi. Duke i shtuar më shumë bukuri edhe sfidës.

Ndeshja nis me vonesë – Sfida ka nisur me disa minuta vonesë për shkak të problemeve që ka pasur me njërën nga portat e ndeshjes. Gjyqtari Xhaja nuk e ka filluar takimin, pa u rregulluar edhe problemi me portën respektive.

Lojtarët si tifozë – Te Partizani binte në sy se ishte lënë jashtë 18-shes Metju Bonifejs. Ai e ka parë sfidën nga tribuna VIP e “Selman Stërmasit”. Nigeriani dukej mjaft i mërzitur për faktin që nuk ishte preferuar as në stol.

Fishekzjarret – Pas golit të shënuar nga Tirana pati edhe fishekzjarre, por nuk ishte një surprizë e përgatitur nga tifozët bardheblu, por ishte festa nga selia e LSI-së që festonin shpalljen e Ilir Metës si president i Shqipërisë.

Golin e shënon… Meta – Pas golit të pësuar tifozët e Partizanit u dëshpëruan dhe nisën edhe batutat në drejtim të Starovës, apo edhe lojtarëve. Duke parë lojën jo të mirë, njëri prej tyre ka kërkuar edhe ndihmë nga presidenti i ri Ilir Meta. “Hajde o Mete, bëje një gol”.

“Të preferuarit” e tifozëve – Batha ishte njeriu më “i dashur” për tifozët bardheblu, ndërsa për të kuqtë ishte Teqja. I cili ishte duke rënë edhe pre e tyre, pasi iu vërsulën nga tribuna ku ndodheshin.

Droni – Në një moment të lojës një dron po shfaqej duke iu drejtuar fushës. Në të shpalosej edhe një banderolë. Rrugëtimi i tij u pre në mes, pasi u detyrua të ulej përsëri në pallatin e pallatit përballë stadiumit. Gjithsesi, “Sport Ekspres” arrin të zbulojë se në dron ka qenë e shkruar: “Ju jeni turpi i Tiranës”.

Torasa dhe familja – Në mbështetje të Torasës kishte zbarkuar e gjithë familja e tij. E fejuara së bashku me vajzën e vogël Renata ishin të pranishëm në stadiumin “Selman Stërmasi”. Së bashku me të ishin edhe prindërit e Torasës.

Përplasjet/ Ana e errët e derbit, nga Josa te gjyqtarët

Është thuajse e pamundur që një derbi të mos ketë anën e tij të errët që lidhet me përplasjet e lojtarëve në fushën e lojës, apo edhe të trajnerëve. Takimi i djeshëm nuk kishte si i shpëtonte këtij rregulli. Që në minutën e 13-të, shkëndijat e para i japin Krasniqi dhe Teqja të cilët kapen me njëri-tjetrin duke u shtyrë dhe kapur me fjalë. Loja ishte e ashpër dhe një tjetër përplasje ishte ajo ndërmjet Bathës dhe Turtullit në minutën e 24-të ku u kapën edhe më ashpër mes tyre. Në fund të pjesës së parë është radha e Josës që proteston ashpër në drejtim të anësorit Barushi. Ai e kapi atë për krahu duke protestuar për një rast të dyshimtë. Përplasje të forta ka pasur edhe në momentin kur është shënuar goli i Partizanit. Lojtarët dhe stafi i kuq kanë festuar afër pankinës së bardhebluve dhe kjo ka irrituar lojtarët bardheblu. Portieri Bakaj ka qenë më aktivi, madje është ndëshkuar me karton të kuq. Ibrahimi nga ana e të kuqve, ky i fundit ka qenë krejtësisht i pakënaqur dhe ka shfryrë mjaft ashpër në drejtim të arbitrit të katërt. E nuk mund të mungonte festimi i Sukajt, si “qershia mbi tortë”. Festim, shfryrje dhe sharje në të njëjtën kohë, shkodrani lëshoi “urimet” më të mira për ata që e kishin kritikuar.