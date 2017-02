Të “sakatuar” nga Kupa, dosja “Jorgji” në FSHF

Për futbollistët e Vllaznisë, stafin teknik, drejtuesit e saj dhe opinionin sportiv shkodran, e enjtja duhej të niste me urimet dhe entuziazmin e ditëlindjes. Por, për hir të së vërtetës, duke qenë vetëm pak orë pas asaj çfarë përjetuan në stadiumin “Niko Dovana”, me atë eliminim nga Kupa e Shqipërisë, për vetë problematiken që u shfaq në fushë, dita e djeshme ka qenë e zymtë për kampin kuqeblu. Të sakatuar nga Kupa janë dukur kuqeblutë një ditë pas ndeshjes me Teutën. Përpos polemikave dhe reagimeve publike të drejtuesve në lidhje me gjykimin e ndeshjes, që, sipas tyre, ishte faktori kryesor i eliminimit, dje ata kanë depozituar zyrtarisht pranë FSHF-së dosjen me të gjitha rastet e dyshuara të vendimeve të arbitrit Jorgji, shoqëruar edhe me një DVD, ku janë të pasqyruara qartë të gjitha ato që pretendohen në letër. Drejtuesit shkodranë janë të vendosur t’i shkojnë deri në fund çështjes së gjyqtarit Enea Jorgji, i cili po rezulton “xhelat” i Vllaznisë për këtë sezon, me 3 penallti kundër, ku më qesharakja ishte të mërkurën në Durrës. Madje, çështja do të ndiqet edhe në FIFA, ku klubi kuqeblu do të kërkojë që Jorgjit t’i hiqet stema. Ky duket se nuk është një kërcënim i momentit.

DËMTIMET – Pjesë e “sakatimit” të Kupës janë edhe dëmtimet fizike të futbollistëve kuqeblu nga ndërhyrjet e rënda të kundërshtarit. Rastet e ndërhyrjeve të rënda ndaj titullarëve të Vllaznisë në fushë ishin të panumërta, sepse ndëshkimi i kundërshtarit nuk ishte sipas rregullores. Ndër më të dëmtuarit është mesfushori-sulmues Arlind Kalaja, ndaj të cilit futbollistët durrsakë nuk kishin të ngopur me një sërë ndërhyrjesh, njëra më e rëndë se tjetra. Dhe pasoja në këtë drejtim është se lojtari ka pësuar një tip frakture në pjesën e brinjës së djathtë. Dëmtim, me të cilin Kalaja, stafi mjekësor dhe familjarët e lojtarit janë marrë shumë seriozisht dje, duke u konsultuar me mjekët më të mirë specialistë të Spitalit Rajonal të Shkodrës. Në të tilla kushte, ai rrezikon seriozisht aktivizimin në ndeshjen e fundjavës me Korabin. Megjithatë, për të qenë më të saktë në konstatim, duhet pritur mesdita e sotme për të parë më qartë gjendjen e tij.