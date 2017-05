Të premten dhe të dielën, sytë në Kamzë e Lushnje

Pas shumë e shumë javësh të mbushura me akuza, polemika, lëshime, tolerime e sherre, tani vjen momenti i larjes së hesapeve, sepse “shapin nga sheqeri” do ta ndajnë dy finale të mëdha, për të vendosur se cila skuadër e meriton të luajë në Superiore sezonin e ardhshëm.

Të premten, ora 14.00, në Kamzë do të luhet Kamza-Besëlidhja, sfidë ku Kamzës i mjafton barazimi për të shkuar një kategori më lart.

Situatë identike të dielën, në orën 16.00, sepse në Lushnje përballen Lushnja me Bylisin, me ballshiotët që janë të detyruar të fitojnë.

Të dyja sfidat do të luhen nën vëzhgimin e rreptë të FSHF-së dhe do të transmetohen direkt në televizion, ndaj në këto raste mund të thuhet se do të fitojë më i miri.

GRUPI A

Play – Off

E premte, 12 maj, ora 14:00

Kamza – Besëlidhja

E shtunë, 13 maj, ora 17:00

Shënkolli – Erzeni

Play – Out

E shtunë, 13 maj, ora 17:00

Mamurrasi – Kastrioti

GRUPI B

Play – Off

E shtunë, 13 maj, ora 17:00

Shkumbini – Pogradeci

E diel, 14 maj, ora 16:00

Lushnja – Bylis

Play-Out

E shtunë, 13 maj, ora 17:00

Dinamo – Apolonia

Sopoti – Elbasani