Të pakënaqurit e Partizanit, Bonifejs dhe Fili duan hapësirë

Në një ekip që lufton për titullin kampion dhe ka shumë konkurrencë dhe cilësi brenda nuk do të shkojë gjithçka mirë. Trajneri Sulejman Starova ka shumë lojtarë dhe kjo ka të mirat e saj, por edhe një dhimbje koke për teknikun e “demave”, pasi duhet të bëjë zgjedhje që nuk do t’i lënë të gjithë të kënaqur. Këtë e pranojnë vetë edhe drejtuesit e “demave”, gjithsesi dy prej lojtarëve të cilët nuk janë të kënaqur me “minutat” e tyre, janë Matju Bonifejs dhe Realdo Fili. Të dy nuk kanë pasur vazhdimësi dhe ia kanë shfaqur edhe stafit të tyre teknik.

PAKËNAQËSITË – Të dy lojtarët nuk janë plotësisht të lumtur me vitin që po kalojnë te skuadra e “demave”. Realdo Fili është parë si një ndër talentet që do të shitën dhe do të sjellin të ardhura të mira në ekipin kryeqytetas, nga përformacat e mira në europë ku u përdor edhe si titullar, tashmë lojtari ka humbur tagrin e titullarit dhe madje ka ndeshje që nuk preferohet as nga stoli. Kjo ka bërë që futbollisti të jetë i pakënaqur dhe të kërkojë më shumë minuta. Një tjetër emër që nuk po shijon momentin e tij është i shumë përfoluri Methju Bonifejs, ai kërkon të luajë më shumë dhe në pozicionin e tij fiks.

Fili – Fieraku u përfol për një largim të tij që në janar për shkak të “interesit” për të, por realisht në klubin e “demave” nuk erdhi asnjë ofertë për të, pavarësisht shtytjes të madhe që iu bë në janar. Afrimi i Sukajt, Bonifejsit dhe ardhja e Mazrekajt pranë grupit bëri që Fili të dilte jashtë “planeve”, duke humbur edhe mundësinë për të qenë vendimtar. Ai ka përfunduar edhe në tribunë duke u larguar nga stadiumi duke shprehur hapur pakënaqësinë e tij. Gjithsesi, ai po punon edhe për një largim nga “demat”, pasi kërkon të ketë më shumë vazhdimësi.

Bonifejs – Nigeriani erdhi për të rilindur dhe për të zënë vendin bosh të lënë nga Azubeli. Ai u pa si një element me vlerë, pasi drejtuesit e kuq besonin se në Kosovë nuk kishte patur mundësinë për të treguar veten. Sulmuesi është afruar me grupin, madje preferohet edhe si zëvendësues para Sukajt, por pavarësisht kësaj 115 minutat e luajtura në 6 ndeshje nuk e lënë të kënaqur atë. Shtatlarti nuk është i kënaqur edhe për faktin se nuk po luan në pozicionin e tij fiks si sulmues pykë, por në krah. Afrimi i verës mund të sjellë, ndonjë surprizë të hidhur për të… Gjithsesi, ideja momentale e drejtuesve është që ta mbajnë në skuadër.