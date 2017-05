Të kuqtë në sulm: Rivalët e kanë “autostradë” titullin

Kryefjala e këtyre ditëve ka qenë ndeshje ndërmjet Skënderbeut dhe Vllaznisë që ka përfunduar me rezultatin 4-3, në favor të korçarëve. Një fitore që nuk është pritur aspak mirë në kampin e kuq, por edhe në atë verilindor. “Demat” kanë barazuar me Kukësin, në sfidën e së premtes, ndërkohë që shohin ngjeshur pas shpatullave të tyre Skënderbeun, vetëm me një pikë larg. Kryeqytetasit kanë shpresuar se shkodranët mund t’i ndalnin kampionët në fuqi duke u bazuar te avantazhi i trefishtë që arritën këta të fundit, por diçka e tillë nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka lënë aspak shije të mirë, pasi mënyra se si u fitua ndeshja nga korçarët la shije dyshime dhe të parët që kanë reaguar kanë qenë të kuqtë. Lorenc Trashi dhe zëvendëskapiteni Idriz Batha kanë dalë edhe publikisht kundër me statuset e tyre në rrjetet sociale. I pari në “Instagram” dhe i dyti në “Facebook”.

TRASHI – Mesfushori i të kuqve në një postim të tij ka dashur t’u japë shpresë tifozëve të tij, por njëkohësisht nuk ka kursyer edhe thumbat për rivalët. Kjo referuar ndeshjes së Skënderbeut dhe Vllaznisë, pasi postimi u publikua pas rezultatit në Korçë. Gramshioti ka qenë i drejtpërdrejtë me shkrimin e tij dhe madje ka hedhur edhe akuza të forta në lidhje me vërtetësinë e këtij kampionati. “Shpresoj ta kuptoni realitetin e këtij kampionati, nuk do as laps, as kalem. Do luftojmë deri në fund me ndershmëri dhe shpresoj të marrim atë që meritojmë vërtet. Nuk vlen trofeu kur e ke gjithë kampionatin AUTOSTRADË”, – shkruan Trashi në profilin e tij.

BATHA – Nuk ka mbetur mbrapa as Batha, që nuk i ka shpëtuar tundimin për të reaguar në lidhje me ndeshjen e fituar ngakorçarët. Ai ka hapur menjëherë debat, edhe pse statusi i tij ka qëndruar vetëm për pak minuta i publikuar. “Qeshni me sport”, – ka shkruar zëvendëskapiteni i Partizanit në lidhje me ndeshjen e luajtur në Korçë. Ai ka hapur menjëherë një debat dhe me një nga tifozët e Vllaznisë që i ka replikuar duke i kujtuar barazimin me Kukësin. Batha nuk ia ka përtuar dhe i është përgjigjur se ja ka hequr mërzinë ndeshja e Korçës. Në përgjigjen e dytë të shkodranit që Partizani duhet të fitojë ndeshjet e veta të mos merret me Vllazninë, lojtari i kuq i ka kujtuar se Vllaznia nuk është vetëm një lojtar që prek topin me dorë si në volejboll.

AKUZAT – Të kuqtë kanë qenë dyshues gjatë gjithë kampionatit për aleancat dhe vërtetësinë e tij. Ata kanë dalë edhe me reagime zyrtare kundër Federatës Shqiptare të Futbollit që për këtë sezon kanë pasur marrëdhënie shumë të acaruar. Kjo frymë duke se është shpërndarë edhe te lojtarët, që nuk hezitojnë të dalin me qëndrime personale dhe kundër kampionatit që luftojnë për ta fituar. Me të drejtë apo jo për ndeshjen në Korçë nuk na mbetet ne ta themi, por futbollistët e kuq janë 100 për qind të sigurt.