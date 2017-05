“Të gjithë kundër Sopotit, Dinamo i hapi këmbët Elbasanit”

Prej javësh Kategoria e Parë është përfshirë nga polemikat e akuzat dhe një ndër klubet më aktivë në këtë drejtim është Sopoti, që thuajse çdo javë denonon arbitrimet tendencioze, por edhe marrëveshjet e fshehta mes klubeve rivale.

Fundjavën e shkuar Elbasani e Dinamo barazuan në Cërrik, rezultat që kënaqte të dyja palët, sepse Dinamo siguronte qëndrimin në kategori dhe Elbasani shkonte një pikë mbi Sopotin.

Kjo do të thotë se fundjavën e ardhshme Sopoti-Elbasani kthehet në një ndeshje që duhet fituar me çdo kusht nga Sopoti, ndërsa Elbasani do të luajë edhe për barazim.

Me një statut në faqen e vet në Facebook, Sopoti ka denoncuar ndeshjen Elbasani-Dinamo dhe ka ftur RTSH-në ta transmetojë Live ndeshjen e fundjavës Sopoti-Elbasani, për të parë qartësisht ndeshjen dhe arbitrimin.