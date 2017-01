Të dështuar, misionarë dhe shkrimtarë, ku janë sot të huajt e stolit kuqezi

Nga: Anton Cicani

Gjithçka nisi pas luftës, ndërsa në fund “e fituam” atë, sepse kërkimi i jashtëzakonshëm për trajnerin e huaj ideal të Shqipërisë u konkretizua me Xhani de Biazin. Por, përpara tij, plot nëntë trajnerë provuan fatin (12 nëse merren edhe dy ndihmës), duke dështuar, edhe pse disave iu shkrua emri, si për mirë (Brigel, Bariç, Kuzhe) ashtu edhe për keq (Han, Vadas, Dosena). Disa e kanë ndjekur triumfin kuqezi me kualifikimin në Europian nga bota e përtejme, disa u kanë hyrë nismave humanitare, të tjerë përpiqen të fitojnë para këtu ose aty, por ka edhe nga ata që kanë botuar libra dhe provuan Azinë. Në zbulim të ish-trajnerëve që sot dhe atë që kanë bërë pas aventurës kuqezi dhe çfarë bëjnë sot.

Ljubisa Broçiç

Historia e Shqipërisë me të huajt në stol nisi me Ljubisa Broçiç… Ishte viti i largët 1946 dhe Lufta e Dytë Botërore sapo ishte mbyllur. Kombëtarja kuqezi, që kërkonte një dorë të rëndë dhe disiplinë taktike e teknike, kthen sytë nga fqinjët e Jugosllavisë së asaj kohe. Pikërisht ish-futbollisti i kombëtares jugosllave do të përzgjidhej, madje dy herë. Në periudhë tranzicioni dhe, një vit më pas, në 1947. “Ishte njeri i botës, pasi kishte vizituar të gjitha vendet e Europës, Afrikës, Amerikës Jugore, Australisë…”, do ta përshkruante një tjetër legjendë jugosllave, Mijan Mijaniç. Broçiç, gjithashtu, do të mbahet mend se ishte ai që për të parën herë futi “stërvitjen me pushime” dhe termin “futbollist universal”. Pas aventurës në stolin e Shqipërisë, gjeografia e karrierës së tij do të shtrihej në çdo cep të globit, deri kur në vitin 1979 do t’i jepte fund karrierës në stol, te Al-Nasr. Në mes, aventura te Juventusi, Barcelona dhe PSV. Pikërisht arritja më e madhe si trajner klubesh do të ishte titulli i sezonit 1957-58 me Juventusin në Serinë A. Do të drejtonte Egjiptin, Zelandë e Re, Libanin, Kuvajtin dhe Bahrejnin. Do të ndahej nga jeta në moshën 83-vjeçare, në Melburn të Australisë.

Miklos Vadas

Pas largimit të Myslym Allës nga bankina kuqezi, radha do të ishte e një tjetër të huaji. Qëndrojmë në Europë dhe në një tjetër shtet me shumë histori, si Hungaria. Në stolin e Shqipërisë do të ulej Miklosh Vadas, ish-futbollist i Olimpik Lionit (1935-36) dhe Amiensit, por edhe me një karrierë të shkurtër në Zvicër. Një emër jo fort i njohur, ndërsa kishte kaluar Oqeanin përpara të gjithëve, duke veshur fanellën e Bruklinit në vitin e largët 1929, atëherë kur sigurisht futbolli në Amerikë ishte thjesht një sport thuajse “I harruar”. Përvoja e tij në bankinën e Ferencvaroshit do të ishte dështim, me një vend të 10-të nga 16 skuadra. Në vitin 1953 do të merrte stolin e Shqipërisë, teksa më pas do të drejtonte Sirinë dhe Jordaninë. Kurioziteti… Pas miqësores Shqipëri-Poloni 2-0, u largua nga posti si trajner. Në vitin 1981 do të shuhej përgjithmonë… pa lënë gjurmë dhe kujtime.

Nikolai Lyukshinov

Nga një i huaj te një… i huaj. Postin e Vadasit, pak vite më vonë do ta merrte ish-futbollisti i Bashkimit Sovjetik, Nikolai Ljukshinov, edhe pse eksperienca e tij do të ishte shumë e shkurtër. Ishte koha kur çdo vendim që merrej në Shqipërinë komuniste kishte lidhje politike, edhe në sport. Pikërisht raportet e shkëlqyera me Bashkimin Sovjetik do të mundësonin këtë afrim. Vetëm një vit, ai 1956, teksa më pas do të merrte Partizanin. Pas prishjes së raporteve me ish-Bashkimin Sovjetik, largimi dhe një bankinë në vendlindje, te FC Dinamo Leningrad, që sot luan në kategoritë e ulëta të Rusisë, nën emrin e Dinamo Shën Pjetërburg. Shtatë vjet më parë do të ndahej nga jeta në Shën Pjetërburg.

Xhuzepe Dosena

U deshën plot 46 vjet për të riparë një të huaj që të merrte frerët e kombëtares kuqezi. Këtë herë, trajneri do të vinte përtej Adriatikut… Xhuzepe Dosena do të firmoste përpara shumë gazetarëve kontratën me Shqipërinë, më 27 qershor 2002. Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, megjithatë, do të bënte gabimin më të madh, siç do ta pranojë edhe më vonë. Sepse mes Hans Peter Brigelit dhe italianit, në fund zgjodhi të dytin. Ish-torinezi do të vendoste menjëherë si objektiv kualifikimin në Europianin 2004, duke marrë vendin e Sulejman Demollarit, që u shkarkua pas humbjes 2-0 ndaj Andorrës. Plot 200 mijë euro për 16 muaj, pra faza kualifikuese për në Portugali. Desena vinte pas eksperiencës si ndihmës trajner i Paraguajit, ku pranë të madhit Çezare Maldini, gjatë Botërorit 2002 kishte mësuar shumë. Por, dashuria me kuqezinjtë zgjat vetëm katër muaj, pasi në nëntor të po atij viti, italiani zhduket në grumbullim, për të mos u kthyer më… Avion privat dhe fluturim për në Libi, aty ku thirrja e familjes Gedafi për të drejtuar Al-Itihad ishte e parefuzueshme. Pikërisht atë sezon fiton kampionat dhe Superkupë Libie me Al-Itihadin, por pas një sezoni dhe pasi regjimi Gedafi nis të lëkundet, merr valixhet dhe kthehet në Itali, duke e nisur nga kategoritë e ulëta, te Lodixhiani, në Serinë C. Koleksionon vetëm dështime të vazhdueshme deri sa niset për në Etiopi, por jo për ndonjë program mbi luftë ndaj urisë dhe nismat humanitare, por për të drejtuar St Xhorxh, skuadrën më me emër. Humbet kampionatin për vetëm 1 pikë. Kthehet në Itali dhe pasi tenton të fitojë këtu dhe aty, si drejtues apo “scout”, në vitin 2004 merr rolin si opionist te RAI, që mbulon edhe në ditët e sotme, edhe pse kritikat për të nuk ndalen, si mungesë totale profesionalizmi dhe emra që shpeshherë ngatërron në koment. Do të jetë protagonist në një program pas finales së Euro 2016. Gjatë verës 2016, ndërkaq, bën gjënë e vetme me vlerë: bëhet nismëtar i “Cerchio Azzurro”, në ndihmë të ish-atletëve në nevojë dhe që vuajnë varfërinë pasi nuk kanë mbështetje. Qeveria italiane i cakton 5 mln euro buxhet, por të shpresojmë që edhe ato mos shkojnë në xhepin e tij… ashtu si një pjesë e rrogës te Shqipëria.

Hans Peter Brigel

“Duhet të kisha zgjedhur Brigel që në fillim!”. Armando Duka bën prapakthehu dhe zgjedh si pasues të Dosenës gjermanin e rreptë. Një “gjeneral të hekurt”, që qëndron tre vjet në stolin kuqezi (2003-2006). Ish-futbollisti i Kaiserslauternit, Veronës dhe Sampdorias, por edhe ish i Gjermanisë Perëndimore, i famshëm për kërcimet e gjata dhe ndër më popullorët në Gjermani, do të vendosë disiplinë te kuqezinjtë. Në tre vjet, 30 ndeshje, 10 fitore, 4 barazime dhe 16 humbje. Më 9 maj 2006, pak përpara fillimit të Botërorit që shpalli Italinë kampione, largohet pasi nuk rinovon kontratën me Federatën Shqiptare të Futbollit. Pikërisht pas Shqipërisë, aventura e tij zhvendoset në Bahrein, edhe pse vetëm një sezon 2006-2007. Aventura e tij e fundit në futboll? Në Turqi, te Ankaraguçu. Për shqiptarët, sigurisht, do të mbetet edhe sot e kësaj dite një trajner i dashur. Fitorja ndaj Greqisë së saposhpallur kampione Europe në 2004 dhe ajo ndaj Rusisë në Shkodër do të jetë korniza më e mrekullueshme. Shumë fëmijë të lindur atë kohë marrin emrin “Brigel”, ndërsa legjenda tregon se jetonte përballë ish-vilës së diktatorit Enver Hoxha, në Bllok… Sepse, “Hans” ishte një “gjeneral”…

Sot është pjesë, bashkë me të shoqen, e një nisme në ndihmë të fëmijëve në nevojë dhe mbledh fonde ku të jetë e mundur.

Oto Bariç

Pas gjeneralit Brigel, pankina e Shqipërisë, ende pa u ftohur, gjen një tjetër emër të njohur dhe mjaft të famshëm. Austro-kroati, Oto Bariç, vihet në drejtimin e kuqezinjve. Një CV e pasur sa vëllimet e librave të “Harry Potter”-it. Plot 19 skuadra të drejtuara, mes klubeve dhe kombëtareve. Shqipëria, aventura e tij e fundit. Bariç, i rritur te Dinamo Zagrebit dhe flamur i Lokomotivës, firmos menjëherë pas Brigelit, duke marrë pas tij edhe Slavko Kovaçiç. Plot 300 mijë euro nga federata për ta bindur. E thërrisnin “Oto” Maksimum, por me kuqezinjtë nuk është se e tregoi këtë gjë për asnjë moment. Një bast i humbur, këtë herë. Dy humbje të turpshme, 4-2 ndaj Bjellorusisë dhe 6-1 në Bukuresht, ndaj Rumanisë, firmosën largimin e tij, që u ndje i tradhtuar nga skuadra dhe lojtarët. Dha dorëheqjen. Emri i tij do të rishfaqej në skenë në deklaratën skandaloze: “Nuk kam pasur kurrë ndonjë lojtar gay në ekip, por nëse do ta kisha, do ta dalloja për 10 minuta dhe ai s’do të luante më për mua”. Komiteti i Etikës së UEFA-s do ta padiste dhe gjobiste. Sot është këshilltar te Dinamo Zagrebi, edhe pse jo me një rol të caktuar në organigramën e klubit. Preferon të mbetet opinionist.

Ari Han

Saga e të huajve vijon me… Ari Han. Ish-futbollisti i Holandës dhe PSV-së, Anderlehtit dhe Ajaksit, merr stolin e Shqipërisë, pas një karriere dhe cv-je të pasur duke drejtuar edhe skuadra si PAOK, Austria Vjenës, Fejnord, Shtutgart dhe Nurenberg. Në mes, eksperienca në Kinë, aty ku njihet me traditat e këtij vendi të gjigant… Do të kthehet, pasi Azia bëhet shtëpia e tij, por në fillim pranon ofertën e “shqiponjave”, në dhjetor të vitit 2007. Firmos për dy vjet, por në prill të 2009-ës largohet nga Shqipëria,me vullnetin e tij dhe duke kursyer arkat e federatës (rezultatet e turpshme të njëpasnjëshme ndikuan) për t’u kthyer në Kinë, këtë herë, duke marrë skuadrën e Çongqing Dangdai Lifan F.C. Kampionati kinez është një “pëlhurë skandalesh” dhe holandezi merr tre ndeshje pezullim, sepse i tregon paratë në fytyrë arbitrit, teksa ndeshja ka mbaruar. Me kalimin e kohës nis të bëhet pjesë e komunitetit kinez, jep leksione dhe shkruan, deri në botimin e librit e famshëm në Azi “Nee bestaat niet” (“Jo, nuk ekziston!”). Një rrëfim unik mbi rritjen dhe zhvillimin e futbollit kinez, kulturën e edukimit, por edhe misteret dhe historitë e fshehura. E gjitha pasi ka drejtuar Tianzhin Teda… Po, po! Pikërisht ekipi që kërkonte Jahmir Hykën, që zgjodhi Amerikën. Han vazhdon të jetojë në Kinë, teksa shkruan… Përpara disa kohësh, doli lajmi se e kishin rrëmbyer dhe marrë peng, por rezultoi një gënjeshtër. Në prill të 2016-ës vendosi t’i thotë mjaft futbollit dhe rolit në staf. Motivi? Stresi i tepërt.

Josip Kuzhe

Federata e fiksuar pas të huajve, saqë Duka thërret një tjetër… Josip Kuzhe. “Plakushi i mirë”, ai që do të lërë padyshim gjurmë në futbollin shqiptar. Merr vendin e Hanit, duke drejtuar për dy vjet Shqipërinë, saqë më pas, ashtu si holandezi, fluturon për në “murin e madh”, pikërisht te Tianzhin Teda, deri kur sëmundja e pashërueshme e detyron që t’i japë lamtumirën kësaj bote… i dashuruar pas flamurit shqiptar, i matur dhe fjalëpakë. Disa rezultate të mira, një fitore spektakolare 6-1 ndaj Qipros, edhe pse në miqësore dhe barazim ndaj Danimarkës. Ish-futbollisti i Dinamo Zagrebit do të ndahet nga jeta vetëm 60-vjeç. Pikërisht gjendja shëndetësore e përkeqësuar e detyroi t’i thotë “lamtumirë” kuqezinjve.

Xhemal Mustedanagiç

Sëmundja e rëndë e Josip Kuzhes dhe largimi i tij i hapën rrugën Xhemal Mustedanagiçit, boshnjakut, që të merrte për një vit drejtimin e Shqipërisë. “Xhemo”, siç njihet edhe sot, ka vënë “rrënjë” në vendin tonë, saqë iu dha kombëtarja U17 dhe ishte i vetmi që i shpëtoi “gërshërëve” të federatës. Historia e tij vazhdon edhe në ditët e sotme…

Xhani De Biazi

Një libër ende pa fund, edhe pse, kapitulli më i bukur u shkrua disa muaj më parë, me kualifikimin në Europian dhe një rezultat historik. Pak rëndësi ka çfarë ka bërë përpara dhe çfarë do të bëjë mbrapa italiani, pasi figura e tij është bërë e pavdekshme në sytë e shqiptarëve dhe shqiptarisë. E vërteta është vetëm një dhe absolute: De Biazi është pa diskutim i huaji më i mirë që ka drejtuar stolin kuqezi, që ka parë plot 10-të të tillë, deri tani. To be continued…