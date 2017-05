Tani nuk ka më “laps”, në Kukës luhet “all-in”

Jurgen Zela

Në të njëjtin stadium, për të njëjtin trofe, me të njëjtët protagonistë, do të luhet akti më i rëndësishëm për titullin kampion, i kampionatit të 78-të. Në “Zeqir Ymeri”, Kukësi dhe Skënderbeu do të matin forcat në një duel ku të dyja ekipet premtojnë një betejë të vërtetë, sepse fituesi merr gjithçka, ndërsa humbësi harrohet. Nuk ka më llogari, nuk ka kombinime, nuk vlejnë ngacmimet, nuk vlen asgjë veç asaj që do të ndodhë në fushën e lojës. Historia do të luhet në 90 minuta. Kukësi në njërin krah për të nisur një kapitull të ri, të lavdishëm, për të shkruar emrin në librin e artë të kampionëve. Në krahun tjetër Skënderbeu, “diktatori” që kërkon te vazhdojë të dominojë në Shqipëri, siç ka bërë në 6 vitet e fundit. Qyteti i Kukësit është gati për të pritur ndeshjen më të rëndësishme që është luajtur ndonjëherë deri më tani.

Me vërshëllimin e arbitrit do të marrë jetë një nga ndeshjet që pritet të dhurojë si çdo herë emocione të forta. Kukësi i pathyeshëm në 34 javë do të kërkojë shkurorëzimin e atyre që dy vite më parë arritën që të vendosnin njërën dorë tek titulli pikërisht në shtëpinë e tyre. Verilindorët janë besimplotë se këtë herë është radha e tyre për të dalë kampion. Në Korçë mjafton të rikthehemi tek fitorja me Vllazninë vetëm pak javë më parë, ku pas ndeshjes u pa qartë në festën e madhe etja dhe mos ngopjen për të marrë përsëri trofeun më të rëndësishëm në vend. Kukësi apo Skënderbeu, askush nuk mund ta thotë me siguri se kush në fund do të derdhë lot gëzimi dhe kush lot trishtimi.

Stadiumi pritet të shënojë një numër rekord tifozësh, koreografi të panumërta dhe tifozë nga e gjithë Shqipëria. Në vitet e fundit përballjet mes këtyre dy ekipeve kanë prodhuar një nivel loje të kënaqshëm dhe e vetmja pikëpyetje është a do ta privojë trofeu që është në mes lojën spektakolare. Fjala “klasike” ndoshta është shumë e madhe për këtë ndeshje, por nëse i vendosim dhe “e viteve të fundit” ndoshta do ishte idealja. Një Kukësi-Skënderbeu në javën e parafundit, me titullin të sapodalë nga furra dhe gati për tu servirur, për ata që e duan futbollin është një menu e jashtëzakonshme. Gjici është lodhur duke dalë i dyti, është i uritur për një titull. Skënderbeu ka marrë shumë, por pas ushqimit duhet dhe ujë, ndaj korçarët janë të etur për sukses. Eksperienca e Skënderbeut apo dëshira e pamasë e Kukësit, do ta zbulojmë sot në 17:30 në “Zeqir Ymeri”. Askush nuk mund të japë një parashikim, për të mos thënë konkluzion, që është e pamundur.