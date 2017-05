Tani, në dorën e Prokurorisë!

Drejtësia sportive e pafuqishme për të ndjekur ngjarjen. Gjithçka do t’i kalojë drejtësisë ligjore. Tabulatet telefonike, video dhe dëshmi. Pesë protagonistë të përfshirë

Video-skandali i publikuar nga “Fiks Fare” mbi tentativën për ryshfet nga menaxheri Drini Çaushi, në dëm të Emiljano Vilës, ka tronditur jo pak themelet e futbollit shqiptar, që humbet shumë transparencë në këtë pikë të sezonit, ku tre skuadra janë në garën për titull, dy të tjera në luftën për Europën dhe katër të tjera për mbijetesën. Një skandal i madh, që mund të pasurohet me dëshmi dhe fakte të tjera, përveç se prova. Dhe, me këtë çështje tashmë do të merret Prokuroria, pra drejtësia ligjore dhe jo ajo sportive, duke qenë se s’kemi kompetencat dhe istancat e duhura për të proceduar në këtë mënyrë. Komisioni i Etikës gjykon gjërat brenda fushës dhe aktivitetit, por s’mund të ketë kurrsesi pushtet jashtë tij…

FSHF: “Në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje dhe inkurajojmë, si lojtarin prezent në video, ashtu edhe klubin, që të denoncojnë këtë rast në organet kompetente hetimore për t’i shkuar deri në fund një rasti që kërkon zbardhje të menjëherëshme”

Praktikisht, pasi video të dorëzohet në Prokurori, e pacensuruar, por siç është origjinale, organet përkatëse do të hapin edhe dosjen dhe nisin hetimet, nga provat e vogla e deri te dëshmitë. Burime pranë gazetës “Sport Ekspres” bëjnë me dije se pritet të thërriten për dëshmi dy protagonistët e videos, Drini Çaushi,dhe Emiljano Vila. Por, duke qenë se janë përmendur edhe tre subjekte të tjera, atëherë do të jetë e pashmangshme që, në rast se do të duhet dëshmia e tyre, do të paraqiten në Prokurori. Bëhet fjalë për presidentin e Kukësit, Safet Gjici, por edhe për menaxherin Naim Halili. Nuk do t’i shpëtojë kësaj edhe lojtari tjetër i përmendur në video, që është censuruar. Sipas bisedës që Drini Çaushi ka pasur me “Sport Ekspres”, ai është mesfushori Lorenc Trashi.

Të gjithë do të thë japin versionin e tyre, ndërsa më pas, pasi të ketë ekzaminuar të gjithë ngjarjen dhe të mbyllë hetimet, do t’i dërgohet një dosje edhe FSHF-së për të vendosur në lidhje me implikimin e subjekteve të lidhura me futbollin shqiptar dhe të regjistruar në federatë.