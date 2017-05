Talenti i Vitit, Bregu: Na llogaritën për të rënë, duam Europën

Për të dytën herë, Dejvi Bregu ka “rrëmbyer” çmimin si “Talenti i Vitit” në eventin e organizuar nga “Shoqata Sporti Na Bashkon”. U vlerësuan gjithashtu edhe Erjon Hoxhallari i Tiranës, Ylber Ramadani i Partizanit dhe Kristal Abazaj i Luftëtarit, të renditur në vendin e dytë (3 vende të dyta), ndërsa në vendin e tretë u renditën Rubin Hebaj i Vllaznisë, Albi Doka i Tiranës dhe Enis Gavazaj i Skënderbeut. Vlerësim special edhe për kapitenin e Kukësit, Rraman Hallaçi, i cili u nderua me çmimin e lojtarit “Fair-Play”, i ndëshkuar me vetëm 4 kartonë të verdhë gjithë sezonin aktual.

Ai mund të quhet pa frikë zbulimi i madh i sezonit 2016/17, por vetëm për ata që nuk e njohin. Dejvi Bregu, edhe pse vetëm 21 vjeç, ka debutuar në Superiore që në maj të vitit 2012, në një ndeshje kundër Laçit në Vlorë, pa mbushur 17 vjeç, pakkush mund të mburret me një debutim në moshë 16-vjeçare. Edhe tani, në Gjirokastër, Bregu po mahnit duke luajtur në krahun e majtë, në mbështetje të sulmuesit kryesor, por ka gjetur pozicionin ideal dhe ka vazhduar në gjurmët e sezonit të shkuar, kur në pak muaj në Gjirokastër shënoi 7 gola dhe u bë vendimtar për ngjitjen në Superiore, sepse gjithë golat erdhën në 6 fitore. Në rast se nuk do të shënojë në sfidën e fundit ndaj Kukësit, do të ndalej te kuota e 8 golave. Dhe, për një 21 vjeçar s’është pak. Merkato në verë do të jetë e nxehtë për të, por djaloshi është me këmbë në tokë dhe mendon vetëm për të tashmen, pa harruar se dëshira ia ka që të provohet diku tjetër.

….

Një sezon fantastik deri tani, ku ka mbetur qershia mbi tortë, që mund të jetë pjesëmarrja në Europë. Si ndihet Bregu?

Sezon i bukur, jam shumë i kënaqur me paraqitjen time dhe të Luftëtarit. Besoj se i kemi kënaqur tifozët deri tani. Kemi edhe një ndeshje betejë me Kukësin, duam vendin e katërt, që është edhe objektivi i cili krijuam në fund, pasi në fillim u nisëm për të siguruar mbijetesën.

A do ta shohim rezultatet në fushat e tjera?

Natyrisht, por së pari varet nga ne. Duhet të paktën të mos mundemi nga Kukësi, që është një ekip shumë i fortë, por sapo ka fituar titullin dhe duam të përfitojmë, pasi objektivin madhor e ka arritur. Në fakt, ata duan ta mbyllin pa humbje, por motivimi ynë është më i madh.

Si i gjykon vendimet e arbitrave dhe polemikat këtë sezon?

Kemi pasur shumë ankesa sidomos në muajt e fundit, por nuk kanë qenë pa bazë e justifikime boshe. i kanë parë të gjithë gabimet që janë bërë ndaj skuadrës sonë dhe nëse në fund bilanci del 90% të gabimeve kundër nesh dhe 10% pro nesh, atëherë kjo nuk është normale.

A kane qenë gabime tendencioze ato të arbitrave?

Unë mendoj se po. Luftëtari ka dalë kundër çdo parashikimi, sepse ndoshta e kanë menduar të rënë nga kategoria, ndërsa kur kemi prishur planet dhe llogaritë e të gjithëve, kanë filluar të na sulmojnë. Kemi lënë shumë pikë në muajt e fundit, por për fat deri tani ia kemi dalë mbanë të qëndrojmë ne vendin e katërt.

Çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Po flitet shumë për largim nga Shqipëria.

Në fakt, nuk kam një menaxher dhe kam shumë oferta e telefonata nga menaxherë shqiptarë e të huaj. Kjo më bën të matem mirë e të mendohem gjatë, sepse nuk dua të gaboj. Së pari, do të veproj në marrëveshje të plotë me drejtuesit e Luftëtarit. Kam një kontratë me të drejtë rinovimi, ndaj nuk mund të largohem pa u konsultuar me ta. Është edhe një obligim moral nga ana ime. Interesim ka nga klube në Shqipëri e jashtë saj, menaxherë të ndryshëm më kanë përmendur emra klubesh nga Zvicra, Holanda e disa shtete të tjera, por siç e thashë, nuk dua të nxitohem. Jam shumë i ri dhe në këtë moment prioritet është të rritem si futbollist, të luaj rregullisht, jo thjesht të kap një kontratë të mirë e të mos aktivizohem fare. Skënderbeu e Partizani janë interesuar, por natyrisht duhet kohë, do të flas me Luftëtarin e do të studiojmë çdo alternativë për të ardhmen.

Vllaznia-Tirana në fundjavë, njëra mund të bjerë?

Më vjen shumë keq, janë dy legjenda të futbollit shqiptar. Për emrin që kanë, është tragjedi që njëri klub mund të bjerë nga kategoria. Përtej gabimeve që mund të kenë bërë gjate sezonit, apo fatit të keq e problemeve të tjera. Cila bie? Nuk e di, të them të drejtën dhe as që më bën zemra të jap një parashikim në raste të tilla.

Intervistoi: Blerim Jahaj