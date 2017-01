Takaj: Nëse nuk do ia kishim dhënë Latifin Kukësit, shitje rekord

Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, ka folur nga Antalia për emisionin “Zona Gol” në Supersport dhe ka thënë gjëra mjaft interesante, duke nisur nga tregu i futbollistëve dhe lëvizjet e klubit kampion.

“Mund t’ju them se 10%e parave nga transferimi i Bernard Berishës i takojnë Skënderbeut. Agim Zeka u shit për një shifër të konsiderueshme, për një 18-vjeçar që ka luajtur shumë pak me ekipin e parë. Kemi edhe oferta të tjera konkrete, për shembull për Latifin. Nëse nuk do t’ia kishim dhënë Kukësit në huazim në verë, sot ai do të ishte bërë lojtari më i shtrenjtë i dalë nga futbolli shqiptar”.

Takaj ka folur edhe për Ansi Agollin, i cili ditët e fundit ka deklaruar se në verë mund të kthehet te Tirana: ‘“Po flasim për kapitenin e Kombëtares, ndaj nuk diskutohet që vendi lirohet, edhe sikur të mos jetë i lirë. Agolli është i Karabakut dhe po ecën shumë mirë, por ju garantoj se është Skënderbeu zgjedhja e parë në Shqipëri”.

Në fund, dy fjalë për ndërrimin e trajnerëve: “Them se Skënderbeu nuk ishte ekipi i duhur për Agostinelin. I dhashë kohën e duhur, kujtuam se do reagonte, por gjërat nuk shkuan siç donim ne, ndaj u detyruam të vendosnim ashtu. Me Dajën është rikthyer loja dhe lojtarët i përvetësojnë aspektet teknike e taktike. Kam besim te trajneri dhe më duket se ekipi është përshtatur shumë mirë.”.