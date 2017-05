Takaj: Nëse Gjici mbron arbitrin, na bën të dyshojmë

Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, ka qenë i ftuar mbrëmjen e së hënës në “Zona Gol” në Supersport, ku natyrisht ka folur për ndeshjen në Kukës dhe është përqendruar te skandali i arbitrit Enea Jorgji.

“Ishte një ndeshje finale, ndeshja e vitit, ku jepej titulli. Më erdhi keq që shkoi në atë mënyrë.

“Gjici? Përtej batutave e ngacmimeve, që i bëjnë mirë kampionatit dhe garës, kam mbetur shumë i indinjuar nga ndeshja e djeshme. I kërkuam FSHF-së arbitër të huaj, kërkesë që nuk u pranua, ndaj ia lamë në dorë FSHF-së. Nuk e dinim fare as emrin e arbitrit, drekën e ndeshjes e mësuam nga rrjetet sociale. Ishim të sigurt se asnjë arbitër nuk do të bënte atë që bëri Jorgji në Kukës.

“Pse nuk u pranua kërkesa për gjyqtar të huaj? Nuk na shpjeguan gjë, na thanë të mos kishim merak për punën e arbitrimit, sepse do ishte korrekt. Ishte hera e parë që kërkonim arbitër të huaj, e bëmë vetëm duke parë situatën e nxehtë dhe duke parë që Partizanit iu aprovua kërkesa. Dëshironim një arbitër të huaj në një ndeshje që pritej me tension, në një fushë të nxehtë, pasi Kukësi donte patjetër titullin, duke luajtur edhe në shtëpi.

““Kukësi si rival? Ka qenë aty, nuk është surprizë, ka 5 vite që qëndron në krye. Gjoka ka marrë më shumë se maksimumin nga ai ekip, e uroj për titullin. Normalisht Skënderbeu e Partizani kanë organika më të pasura e më cilësore, por Gjoka ka fituar dhe duhet respektuar për punën që ka bërë.

Arbitrimi në Kukës? Nuk e di si mund të kemi më besim te ky arbitër, si mund të vazhdojë Jorgji të drejtojë në kampionatin shqiptar. Nuk mund të jenë gabime njerëzore, ai ishte një arbitrim skandaloz. Problemi i arbitrimit ekziston kudo, por këtu duhet rritur përgjegjshmëria e arbitrave, profesionalizmi i tyre, sidomos në ndeshje të tilla, kaq të rëndësishme. Një vit më parë Partizani fitoi në Korçë, pa asnjë problem, ndërsa ne nuk ushtruam asnjë presion e nuk patëm asnjë problem për ta pranuar humbjen.

“Kukësi? Kam akuzuar Jeminin për një ndeshje në Kukës këtë sezon, tani ndërrohen emrat dhe vjen Jorgji, i cili tregon një guxim shumë më të madh se paraardhësi.

Kush fshihet pas veprimeve të arbitrit? Nuk dua të merrem as me Gjicin, as me federatën, por e kam me Jorgjin dhe arbitrin anësor Rexha.

“Kartoni i kuq i Micit nuk më shqetësoi shumë, sepse po luanim mirë edhe me 10 lojtarë. Penalltia për Kukësin ishte skandaloze, e shpikur nga arbitri, ndërsa më pas nuk iu dha penallti dukshme Latifit. Lojtarët u acaruan në kulm, sepse u pa qartë që dëshironte t’i jepte fitoren Kukësit, ndaj edhe Osmani humbi qetësinë dhe doli me karton të kuq.

“Pa arbitra pas porte? Edhe sikur të ishin, nuk do të vlenin. Arbitri që dëshiron të marrë ato vendime, i merr, nuk shqetësohet fare.

“Gjici justifikoi arbitrin pas ndeshjes? Gjici nuk ka pse e merr në mbrojtje arbitrin, ta gëzojë titullin kampion, por mos ta marrë në mbrojtje, sepse përndryshe do të dyshojmë për gjëra të tjera. Ne po flasim për arbitrin e ndeshjes, nuk po akuzojmë askënd tjetër. Arbitri i ndeshjes kryesore të kampionatit është problemi ynë, ai nuk mund të mbrohet nga askush.

“Zgjidhja e problemit të arbitrave? Nuk ka lidhje krijimi i Ligës. Ne e njohim mirë futbollin, arbitrat tanë nuk janë të paaftë, por këtu ka veprime tendencioze. Kjo është e keqja e futbollit shqiptar.

“Shpëtim Gjika ka paralajmëruar dënimin e Skënderbeut nga UEFA? Nuk e di, nuk kam asnjë informacion të tillë, as nga FSHF nuk më kanë lajmëruar. Ndoshta zyra e UEFA-s në Vlorë ka më shumë informacion e lidhje me UEFA-n”.