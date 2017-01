Takaj në Turqi, takim me Dajën për merkaton

Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, bashkë me zëvendësin e tij Arlind Boshku, ka mbërritur pranë ekipit në Turqi. Në orët e vona të së martës “bosi” ka zbarkuar në hotel “Titanik”, ku është akomoduar edhe skuadra korçare. E ka konfirmuar këtë fakt me një foto në “Facebook” zv/presidenti Arlind Boshku. Vizita e presidentit Takaj ka të bëjë me merkaton e korçarëve, kjo është mëse e qartë. E mërkura mësohet se ka qenë e ngarkuar për presidentin Ardjan Takaj, i cili ka zhvilluar së pari një bisedë të gjatë me trajnerin Ilir Daja. Ai ka dashur të mësojë gjithçka me përgatitje në Antalia, ecurinë e ekipit dhe gjendjen e lojtarëve që kanë ardhur për provë. Merkatoja ka qenë tema e nxehtë e bisedës dhe është e qartë që trajneri Daja i ka kërkuar përforcime të tjera presidentit Takaj, pasi këtë gjë e ka bërë të ditur publikisht pak ditë më parë. Kreu i klubit korçar ka premtuar se brenda pak ditësh përforcimet do të mbërrijnë në ekip, ndoshta që sot. Presidenti i Skënderbeut dje ka ndjekur nga afër dy stërvitjet e të tijve në fushë të hapur. Në orët e mbrëmjes ai është takuar me lojtarët, duke u interesuar për ndonjë problem të mundshëm. Ishte vetëm dita e parë e qëndrimit të presidentit Takaj në Turqi, ku pritet që ai të mbyllë merkaton. Nuk dihet, nëse do ta ndjekë nga afër miqësoren e nesërme apo do të kthehet në Shqipëri. Gjasat janë të mëdha që “bosi” të qëndrojë pranë ekipit në Antalia të paktën dy ditët e ardhshme. Dje presidenti Takaj është prezantuar me tre futbollistët e ardhur së fundi në Turqi, rumuni Predesku, kanadezin Boakai dhe nigerianin Çarls.