Takaj kritikon ekipin: S’dua më gabime të tilla!

Leonard Trebicka

Skënderbeu i bëri të gjithë me zemër në ndeshjen e fundit me Vllazninë, ku vetëm fati e shpëtoi, teksa shënoi dy gola në shtesë dhe mbeti në garë për titullin kampion. Për fitoren e korçarëve pati shumë qëndrime dhe akuza për tolerim të Vllaznisë, por në klubin kampion nuk e vrasin më mendjen, sepse janë të qetë në ndërgjegjen e tyre. Fakti që tashmë Skënderbeu ndodhet vetëm një hap larg kreut e ka kënaqur presidentin Takaj, por ai përjetoi momente shumë të vështira mbrëmjen e së shtunës. Për një çast, kreu i klubit korçar mendoi se u mbyll aty gara për titullin e 7-të radhazi, pasi Vllaznia po kryesonte, por gjithçka u përmbys në shtesë dhe ai mori frymë lirisht.

KRITIKAT – Dje korçarët kanë bërë analizën e fitores me Vllazninë, ku së pari trajneri Ilir Daja ka evidentuar gabimet e ekipit në atë ndeshje. Ai nuk i ka kursyer kritikat për lojtarët, të cilët kanë pranuar se ishin në një ditë të keqe dhe kanë marrë përsipër përgjegjësitë. Pranë skuadrës ka qenë dje edhe presidenti Ardjan Takaj, i cili ka marrë pjesë në analizë dhe sigurisht që ka pasur kritika të forta për mënyrën si u interpretua ndeshja e fundit. Sipas tij, ndeshja me Vllazninë ishte marrë lehtë dhe për pak sa nuk rezultoi fatale. Megjithatë, presidenti i korçarëve ka dashur nga ekipi që të reagojë dhe të bëjë lojën e zakonshme në ndeshjen me Teutën: “Tani jemi më të qetë dhe e analizojmë më mirë ndeshjen e fundit. E dini shumë mirë që të gjithë që nuk ishit në ditën tuaj më të mirë. Keni bërë shumë gabime gjatë atij 90-minutëshi dhe nuk lejoj kurrsesi të ndodhë një gjë e tillë në 4 ndeshjet e mbetura. Ishim në “fije të perit” dhe ju e dini që, nëse do të gabonim me Vllazninë, do t’i thoshim lamtumirë titullit kampion. Titullin e kemi vetë në dorë dhe nuk presim nga ekipet e tjera. Nëse i fitojmë të gjitha ndeshjet e mbetura, shpallemi kampionë, prandaj mendojeni vetë dhe tani pres të bëni më të mirën. Dua të jepni shpirtin në fushë për këtë fanellë që keni veshur. Kërkoj nga ju që në Durrës të ktheheni te lojërat më të mira dhe të tregoni se jemi skuadra kampione. Vetëm një rezultat dua ndaj Teutës dhe ajo është fitorja. E them përsëri se titullin e keni vetë në dorë, prandaj fitojeni, nëse jeni të zotët!”

Ky është qëndrimi i presidentit të Skënderbeut, Ardjan Takajt, para lojtarëve të tij. Nga këta të fundit është premtuar se në ndeshjen e nesërme ndaj Teutës do të japin gjithçka në fushë për fitoren e radhës.