Takaj komenton dënimet: Nuk e kuptoj ç’po ndodh

Fatjon Rupi

Tashmë duket se ka lindur një “armiqësi” mes FSHF-së dhe ekipit korçar, që në fund të kampionatit po merr goditje të forta njëra pas tjetrës. Ndeshja e Kukësit, përveç humbjes në fushë, që e nxori Skënderbeun nga gara e titullit kampion, i ka prishur shumë punë këtij ekipi edhe për dy përballjet me Partizanin dhe Tiranën. Komisioni i Disiplinës ka dënuar dje me plot 10 javë Hamdi Salihin dhe 8 javë Tefik Osmanin, të cilët mungojnë nesër ndaj të kuqve, por kjo ndeshje pak rëndësi ka. Ata mungojnë edhe në finalen e Kupës së Shqipërisë me Tiranën dhe kjo është një goditje e fortë për Skënderbeun, që i ka bërë llogaritë të mos dalë pa trofe, por situata është komplikuar ndjeshëm. Në fakt, priteshin masa, duke iu referuar edhe pamjeve filmike të ngjarjeve në Kukës, por jo deri në këtë masë. Klubi korçar nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar deri dje në mbrëmje në lidhje me dënimin e djeshëm nga Disiplina.

TAKAJ – I kontaktuar nga “Sport Ekspres”, presidenti i korçarëve, Ardjan Takaj, nuk ka pasur ndonjë reagim të fuqishëm apo edhe ironik për dënimet e Komisionit të Disiplinës. Ndoshta ishte i parapërgatitur dhe e priste një dënim të tillë nga ky komision dhe dje në mbrëmje ka folur shkurt: “Çfarë të them? Nuk po marr vesh më asgjë tani. Nuk e kuptoj këtë që po ndodh me Skënderbeun”, – u përgjigj fillimisht presidenti i Skënderbeut, i cili në një farë mënyre pranoi se nuk do të ketë apelim të çështjes nga klubi korçar. “Apel? Për çfarë? Janë të njëjtët njerëz që vendosin”, – vazhdoi më tej numri 1 i klubit juglindor, mjaft i dëshpëruar për faktin që ekipi i tij nuk do të ketë dy titullarë të rëndësishëm në ndeshjen finale të kupës, siç janë Osmani dhe Salihi. Drejtuesit e klubit korçar, edhe pse janë shumë të zhgënjyer, duken disi të rezervuar në deklarimet e tyre, ndoshta ngaqë situata mund të shkojë edhe më keq.

Kreu i klubit korçar reagoi pas ndeshjes me Kukësin, duke shprehur hapur pakënaqësinë në lidhje me gjykimin e Enea Jorgjit, vendimet e të cilit sollën këtë situatë te korçarët. Jo vetëm që Skënderbeu u penalizua në fushën e lojës me një karton të kuq që në fillim të ndeshjes, një penallti të paqenë kundër dhe një neto të paakorduar në favor, si dhe një tjetër karton të kuq, por tani duhet të vuajë edhe dënimin e gjatë të dy lojtarëve me përvojë si Salihi e Osmani.