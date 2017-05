Taho i ashpër: Turp i madh nëse nuk mundim Korabin, dështuam edhe këtë sezon

Elton Nika

Fitorja me Korabin është ngushëllimi i vetëm për një sezon të dështuar të Flamurtarit, që kurrsesi nuk mund të luftonte për mbijetesë deri në javën e fundit. Vlonjatët kanë një skuadër të mirë, që mund të pretendonte trofe, madje edhe deri para pak javësh ishin shanset për vendin e 4-t, por dy ndeshjet me Partizanin dhe Laçin u shpërdoruan. Kuqezinjtë nuk morën më shumë se 2 pikë dhe tani duhet të mundin me çdo kusht Korabin, që të sigurojnë elitën. Sigurisht, i gjithë opinioni sportiv në Vlorë po e ndjek me ankth situatën, por më shumë ata që kanë luajtur vetë futboll. Askush nuk është i kënaqur me Flamurtarin dhe gjendjen aktuale.

TAHO – I ashpër në deklaratën e tij është ish-lojtari i Flamurtarit të madh të viteve ’80-90 dhe Kombëtares kuqezi, Rrapo Taho. Nëse vlonjatët nuk fitojnë të shtunën me Korabin, ai e konsideron një turp, që nuk do të harrohet kurrë: “Nëse më pyesni për qëndrimin në kategori, Flamurtari duhej ta kishte siguruar më parë, por edhe në ndeshjen me Laçin. Tani duhej të ishte i qetë dhe të mendonte për ndonjë vend tjetër në renditje. Të thuash se ky Flamurtar nuk ka kualitete, nuk më duket e drejtë, por janë pikët dhe gjendja në fushë ato që tregojnë realitetin. Skuadra duhej ta kishte siguruar me kohë qëndrimin dhe sot të luftonte për vendin e katërt. Me Korabin duhet patjetër fitore, sepse në rast të kundërt do të ishte një turp i madh,q ë nuk do të harrohej kurrë. Çdo rezultat tjetër na dërgon një kategori më poshtë… Nuk do të kapërdihej një fakt i tillë, nëse ndodh, por nuk e uroj në asnjë mënyrë. Do të thosha se të gjithë ata që janë te Flamurtari, duhet të largoheshin menjëherë. Eshtë një situatë, ku i gjithë opinioni sportiv apo edhe qyteti i Vlorës nuk është aspak i kënaqur me gjendjen e skuadrës. Nuk mund të pranohet një situatë e tillë. Do të ishte turp, që Flamurtari të binte një kategori më poshtë. Pavarësisht forcës së kundërshtarit dhe faktit që Korabi ka rënë një kategori më poshtë, lojtarët duhet të japin shpirtin në fushë gjatë gjithë 90 minutave. Flamurtari i ka të gjitha mundësitë të marrë fitoren dhe ky është një realitet, duke parë cilësitë e të dyja skuadrave. Por duhet të kuptojmë se “i mbyturi, të mbyt”, siç është një fjalë e urtë. Duhet kujdes në fushë”, – ka theksuar Taho dje për “Sport Ekspres”.

ALEANCAT – Për aleancat e mundshme, që mund ta dëmtojnë Flamurtarin javën e fundit të kampionatit, Taho thotë: “Aleancat janë të njohura në futboll dhe mendoj se edhe skuadrat e tjera që rrezikojnë, e dinë këtë fakt. I duhet paraprirë çdo situate dhe nuk duhet të jemi të qetë. Tirana, Vllaznia apo edhe Laçi mund të kenë aleanca të ndryshme dhe ky është një fakt i njohur në futboll, ndaj Flamurtari duhet t’i ruhet çdo komplikacioni të mundshëm. Për ne ka vetëm rëndësi Korabi, pasi edhe barazimi nuk mjafton. Duhet zgjidhur sa më shpejt ndeshja. Një vit më parë e siguruam në ndeshjen e parafundit qëndrimin, këtë herë duhet të presim 90 minutat e fundit”.

ANALIZA – Shkaqet për këtë gjendje janë shumë, por problemi kryesor janë pagat, problem që mbetet ende i pazgjidhur. Mund të përmendim heqjen e 6 pikëve. Të përfundojë ky kampionat dhe më pas duhet një analizë e thellë. Flamurtari nuk arriti asnjë nga objektivat e këtij sezoni në kampionat dhe kupë, duke dalë shpejt nga gara dhe më pas ka menduar vetëm qëndrimin, që e ka lënë për javën e fundit. Një problem, sipas meje, është edhe ai i afrimeve dhe blerjeve, pasi në skuadër ka lojtarë që nuk duhej të ishin fare. E kam fjalën për afrimet e verës, por më shumë për ato të janarit. Prandaj them se duhet bërë një analizë e thellë pas përfundimit të ndeshjes me Korabin”, – e ka mbyllur Rrapo Taho deklaratën e tij.