Tafili motivon të rinjtë: E ndjejmë këtë fanellë!

Për mesfushorin Alsid Tafili, krahas të tjerave, përballja me Tiranen ka edhe një të veçantë në prizmin individual. Stafi teknik i ka besuar shiritin e kapitenit për të udhëhequr shokët në fushën e lojës drejt një rezultati pozitiv. “Është një përgjegjësi e madhe. Përgjegjësi janë të gjithë ndeshjet, jo vetëm kjo, por me Tiranën është ndryshe situata. Duke qenë një nga lojtarët më të vjetër të ekipit dhe kapiten në këtë përballje, shpresoj të jem në më të mirën time. Gjithkush që mund të jetë në fushë, do të mundohet të japë maksimumin e tij”, – thotë Tafili, i cili ka besim të plotë edhe te lojtarët e rinj shkodranë, që do të jenë titullarë në formacion: “Jemi të gjithë shkodranë, e ndjejmë këtë fanellë dhe për këtë jemi munduar ta përgatisim këtë takim shumë mirë. Ne luajmë në shtëpinë tonë dhe kemi dy rezultate në favor, kemi tifozët dhe nga ana tjetër Tiranën s’e kemi frikë. Presioni është më tepër te kundërshtari. Jam në formë të mirë dhe shpresoj se nesër (sot) të jem edhe më mirë.”

GOLI-TIFOZËT – Tafili ka shënuar disa gola të rëndësishëm për Vllaznië dhe sigurisht që një të tillë do ta donte edhe sot, por më shumë i intereson rezultati: ”E rëndësishme është të shënojmë, nuk ka rëndësi kush e bën golin”. Për aspektin psikologjik, kapiteni i kuqebluve shtoi: “Ekipi këto ditë ka punuar jo pak të aspektin psikologjik, pasi nuk është dashur të punojnë shumë fizikisht. Ne duhet të jemi të përgatitur në aspektin psikologjik për këtë takim, t’i japim rëndësinë e duhur, sepse e dimë që do të vijnë edhe familjarë tanë. Kështu edhe ata do të jenë krenarë dhe do të dalim me kokën lart. Tifozët duhet të na mbështesin. Ata besoj se e dinë mirë punën e tyre në shkallët e stadiumit”, – ka përfunduar Tafili, që nuk u druhet mungesave, pasi çdo lojtar që do të aktivizohet, do të japë maksimumin në fushë.

Lutja në grup

Mbyllja e seancës së djeshme stërvitore është shoqëruar me një episod, që në fakt nuk është parë më parë në radhët e kuqebluve. Pasi tekniku Cungu i ka fryrë bilbilit për mbylljen e seancës, futbollistët janë mbledhur të gjithë në mes të fushës. Në formën e një rrethi, të kapur dhe shtrënguar fort pas njëri-tjetrit, ata kanë qëndruar përmbys dy minuta, duke u lutur dhe duke dhënë besën për të dhënë shpirtin në fushë në përballjen e sotme me Tiranën. Një veprim, që është vlerësuar së tepërmi nga të pranishmit, madje edhe nuk kanë munguar duartrokitjet.

Formacioni i mundshëm i Vllaznisë

Selimaj – Gocaj, Pjeshka, Gurishta, Mulemo – Tafili, Krymi, Bardulla – Çinari, Hebaj, Kalaja