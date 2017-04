Super Monako, ky është “leksioni” i Principatës!

Likuidojnë Dortmundin, duke shënuar 6 gola në dy ndeshje. Falkao-Mbape, talenti dhe eksperienca. Sulmi i frikshëm dhe në kërkim në revanshit për fatalitetin e 2004-ës. Ja si u rindërtua klubi

Ashtu sikurse edhe pritej, pas një suksesi në Gjermani të arritur me rezultatin 3-2, Monako tregon të njëjtin nivel edhe në Francë, në shtëpinë e saj, duke shkatërruar 3-1 skuadrën gjermane të Dortmundit, e cila duhet të kthehet vitin tjetër për të treguar vlerat… Shumë më lart ekipi i principatës. Sigurisht, nuk mund të mungonte në këtë panoramë dhe mbrëmje të bukur protagonisti Mbape, që me siguri në verë do të çmendë ankandin evropian.

Por, le të kthehemi të flasim pak për Monakon dhe diferencën me PSG-në, që ndoshta tashmë po kafshon duart sepse në fakt, me potencial dhe lojtarë më të mëdhenj, u kthye në shtëpi pas një humbje të turpshme 6-1 në “Camp Nou”. Mbrëmjen e djeshme, djemtë e Leonardo Zhardimit zbavisin publikun. Meritë e një dyshe bombastike: shpërthimi i talentit Mbape dhe eksperienca e një ujku të vjetër si Falkao. Dy gola të shpejtë që gjunjëzojnë gjermanët, edhe pse Rojs provon të rihapë gjithçka. Vetëm pak, sepse në pjesën e dytë, me shumë raste sa në një anë, ashtu edhe në tjetrën, goli i francezëve që i vë kapakun vjen në të 81 me Zhermein. Dortmundi dorëzohet, Monako avancon, duke shpresuar që ndoshta do të vijë dita e shpagimit, për atë finale të humbur në 2004-n ndaj Portos së Murinjos.

Leksioni i principatës – Luajnë në një kampionat, atë francez por ndoshta në Europë, një skuadër e di mjaft mirë rrugën se si shkohet në finale, ndërsa një tjetër vazhdon të jetojë më endrrat dhe frikën e dështimit. Monako dhe PSG. Monte Karlo dhe Parisi, sigurisht, për turistët janë pikat më të bukura për t’u vizituar, por tashmë janë kthyer rivale sa i përket topit. Investime miliardere, impiante super, lojtarë yje por edhe një forcë të madhe ekonomike në vazhdim. E megjithatë, kanë ndryshime…

Në dhjetor të vitit 2011, miliarderi rus, Dimitrij Ribolovlev do të blente 2/3-tat e Monakos, pra 66% të kuotave, edhe pse skuadra e principatës luante në Ligën e dytë franceze. Falë një merkato të fuqishme dhe pagash super, duke zgjedhur trajnerin Ranieri në stol, arriti që të ngjiste që vitin e parë në Ligue 1, pasi fitoi Ligue 2 në 2013-n. Gjatë verës 2013 vijnë edhe çmenduritë e tij në merkato, teksa merr te Monako Radamel Falkaon, Zhoao Mutinjon, Rikardo Karvaljon dhe Hames Rodrigezin: për ata u shpenzuan më shumë se 130 mln euro. Por, do të kuptojë shumë shpejt se duke shpenzuar para pafundësisht nuk mund të fitonte. Sepse, paratë nuk sjellin trofe.

Programimi, sigurisht që po. E kështu, nis fushata e spastrimit dhe ajo kur të gjithë lojtarët super të paguar bëjnë valixhet. Shiten jashtë vendit, teksa mbeten vetëm disa prej tyre. Falkao dërgohet te Junajtidi, por rroga e madhe dhe forma jo e mirë bën që “Djajtë” ta kthejnë në bazë në fund. Një dëmtim i gjatë bën që “El Tigre” të mos jetë në shërbim, por me rikthimin e tij, në fushë shihet një tjetër Monako, teksa kanë “çelur” Lemar, Bakajoko, Mbape, Mendi e kështu me radhë, pa harruar zbulimin Bernardo Silva. Këtë sezon, bardhekuqtë kanë shënuar 90 gola në kampionat, ndërsa bashkë me Champions janë 100 gola të realizuar në total, duke qenë sulmi më i frikshëm i Europës, ende në garë për të fituar Kupën e Kampionëve, pasi Barcelona mbeti në klasë…