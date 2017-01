Sulmuesi Oniekaçi Okafor, pranë firmës me kampionët

Te Skënderbeu pritet të vijnë edhe dy sulmues, siç ka thënë vetë presidenti Takaj vazhdimisht kohët e fundit. Ai nuk ka përmendur emra, përderisa nuk ka nënshkruar me asnjë deri tani. Me qëllimin për të marrë lojtarë vërtet me kualitet dhe jo sa për numër, me skuadrën kampione të Shqipërisë janë duke u testuar disa futbollistë të huaj, mes të cilëve rumuni Predesku, me shanse të mëdha qëndrimi, pasi luan në rolin e organizatorit, që Skënderbeut i duhet shumë. Por me këtë ekip është stërvitur ditët e fundit edhe një qendërsulmues nga Nigeria. 22-vjeçari Oniekaçi Okafor mund të jetë pjesë e kampionëve në vazhdim dhe ndoshta është ai një nga ata që kanë piketuar drejtuesit korçarë, sepse në stërvitje ka bërë paraqitje të mirë. Hapat e parë të karrierës i ka hedhur në Nigeri dhe sezonin 2016-2017, pra sezonin aktual, ka kaluar te Giresunspori, ekip i ligës së dytë në Turqi. Me këtë ekip nuk ka mundur të gjejë hapësirat e nevojshme dhe ndoshta ky fakt e ka detyruar të mendojë për të ndërruar kampionat. Okafor rezulton lojtar i lirë për momentin dhe Skënderbeu, ekipi kampion i Shqipërisë, do të ishte një variant i mirë. Një lojtar që i përshtatet edhe politikës së klubit korçar, që së fundi po përfiton jo pak nga shitja e lojtarëve të rinj në kampionate europiane. Okafor është vetëm 22 vjeç dhe, falë fizikut të fuqishëm që ka, mund t’i bëjë punë trajnerit Daja në vazhdim të kampionatit. Vendimi përfundimtar nuk është marrë ende për vetë faktin se Skënderbeu e ka shtyrë për disa ditë fazën përgatitore në Turqi, dhe kështu trajneri Ilir Daja dhe stafi i tij kanë shansin ta vëzhgojnë më me qetësi Okaforin dhe të tjerët në provë. Skënderbeut i duhet një qendërsulmues, qoftë edhe si alternativë e Salihit, dhe gjasat janë që ai të jetë nigeriani në fjalë.

Fatjon Rupi