Sulmuesi i ri i Skënderbeut rrezikoi karrierën ndaj Partizanit

Korrik 2015: Partizani përballej me Stromsgodsetin e Norvegjisë në Europa League. Në vajtje fitonin norvegjezët 3-1, në minutën e 66-të golin e dytë të skandinavëve e shënonte një sulmues belg, Marvin Ogunxhimi, superstar te Stromsgodset, që e kishte marrë me bujë nga Majorka.

Pak ditë më vonë Ogunxhimi shënoi edhe dy gola në kampionat, ndërsa pasoi udhëtimi në Shqipëri, një udhëtim i mallkuar. Sulmuesi belg ishte në formë të shkëlqyer, kishte arritur maksimumin dhe po shënonte “lumë” golash për Stromsgodsetin ambicioz, por kundër Partizanit dëmtoi ligamentin krociat dhe humbi gjithë pjesën e mbetur të sezonit.

“Është një goditje shumë e rëndë për mua, por do të kthehem nga ky dëmtim. E kam bërë një herë më parë, do t’ia dal mbanë sërish. Synimi im është të zbres në fushë që në fillim të sezonit të ardhshëm me Stromsgodsetin”, deklaronte atëherë Ogunxhimi, por nuk ishte e thënë.

Dëmtimi pas përplasjes me Alban Hoxhën në minutat e fundit të sfidës së fituar 1-0 në “Qemal Stafa” rezultoi fatal për karrierën e Ogunxhimit, i cili nga korriku 2015 deri në pranverën e vitit 2016 mbeti jashtë fushave të blerta, duke kërkuar rikthimin në gjendjen maksimale.

Me Stromsgodsetin e prishi kontratën më 12 shkurt 2016, për të shkuar në Korenë e Jugut, ku financiarisht do të fitonte më shumë dhe ku nuk i ushtrohej presion i madh për rikthim të shpejtë në fushë pas dëmtimit.

U kthye në fushë një muaj pas fillimit të sezonit, duke u aktivizuar në minutën e 60-të Suon-Guangxhu dhe në minutën e 82-të gjeti golin e barazimit, në ndeshjen e fituar 2-1.

Gjithsesi, pas 3 golave në 10 ndeshje, në qershor Suoni e huazoi në Tajlandë, te Raçaburi, ku Ogunxhimi luajti pak, vetëm 318 minuta deri në shtator, kohë kur mbylli kampionatin Tajlanda. Kthimi te Suoni zgjati pak, sepse në ditët e para të janarit erdhi prisja e kontratës me marrëveshje dhe pasi qëndroi në pritje të ofertave gjithë janarit, Ogunxhimi vendosi të pranojë ofertën e Skënderbeut.

Synimi është të kthehet në nivele të larta: fundja, është vetëm 29 vjeç.