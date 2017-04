Sukaj: Na ndihmoi zoti, arbitrat me mision kundër nesh

Sulmuesi i Partizanit, Xhevahir Sukaj, vendosi derbin, duke shënuar në fundin e takimit, një gol ndoshta vendimtar për titullin. Në mikrofonin e Supersportit sulmuesi lëshoi deklarata të forta për gjyqtarët…

Sa herë luhet derbi, tifozët kërkojnë Sukajn dhe rezultuar sërish vendimtar.

Ishte një ndeshje shumë e fortë dhe duke parë Tiranën që do të mobilizohej më shumë se në çdo ndeshje tjetër, na duhej patjetër fitorja. Ishte një ndeshje që nuk duhej gabuar dhe trajneri më hodhi në fushë në fund. Më pa zoti, me atë gol në fund nderova veten, klubin e tifozët. Jam shumë i lumtur sepse nëse gabonim sot, do të ishte e vështirë të rikuperonim.

Problemet me peshën?

Mund të kem qenë 5 javë përpara, jo tani. Fotoja e ndeshjes kundër Teutës ishte një lojë mes shokës, më vjen shumë keq që u pasqyrua në një gazetë. Unë jam 29 vjeç, kam kaluar nj dëmtim serioz dhe po kthehem në formën e duhur, nuk kam ndryshuar, kam ende forcë për të luajtur në nivele të larta.

A luajtët sot më mirë se Tirana?

Ndeshjet derbi, në përgjithësi në gjithë botën, bëjnë që njerëzit bëjnë tifozllëk për ekipin inferior, me më shumë probleme. Këto ekipe shpesh befasojnë dhe fitojnë, në shumë kampionate, ndaj e dija që ishte ndeshja më e vështirë, duke e ditur që edhe arbitrat vijnë me mision kundër nesh dhe më vjen turp të flas për ta. Tirana ka shpirt gare e ego, luajti më mirë se ne, por zoti dhe fati ndihmoi ekipin më të drejtë. Kisha dyshime tek arbitri, që bëri shumë gabime që m’u dukën tendencioze ndaj nesh dhe më erdhi shumë keq.

Çfarë u tha Starova pas ndeshjes?

Dëshironim të bënim një festë të vogël, por trajneri na urdhëroi që të shkonim në shtëpi, pasi kemi ndeshjen vendimtare kundër Kukësit javën e ardhshme. Starova na e ndaloi festën.

Goli, a do të ndikojë të kërkosh më shumë minuta?

Stoli i Partizanit është ndër më të kompletuarit në Shqipëri, por nuk ka xhelozi. Partizani ka luksin të ketë shumë lojtarë cilësorë dhe disa qëndrojnë në stol, apo edhe në tribunë. Nuk ka problem që ulem në stol, jemi të gjithë të bashkuar për të fituar titullin dhe klubi po bën gjithçka për sukses, ndaj nuk ka asnjë problem nëse ulem në stol.