Sukaj ende pa letra, Partizani ka frikë

Eraldo Harlicaj

Rikthimi më i dashur dhe i bujshëm për të kuqtë ishte Xhevahir Sukaj. Sulmuesi u prit me shumë dëshirë nga të kuqtë, duke qenë edhe golashënuesi i sezonit të shkuar. Nga ana e tij, 29-vjeçari që në momentet e para e shprehu dëshirën për t’u afruar me “demat” dhe më në fund palët gjetën edhe gjuhën e përbashkët. Marrëveshja me lojtarin është verbale, pasi ende nuk është e dokumentuar. Sukaj nuk ka firmosur zyrtarisht me klubin për shkak të problemeve që ka me ish-klubin e tij të Perakut. Shkodrani ende nuk ka përmbyllur marrëveshjen me ta dhe duket se kjo çështje mund të zvarritet gjatë, duke qenë se Sukaj kërkon dëmshpërblim për prishje kontrate me klubin malajzian.

Mosmarrëveshja – Sukaj dhe klubi i Perakut tashmë i kanë rrugët e ndara dhe nuk ka një bashkim mes palëve, por problemi qëndron te ana financiare. Malajzianët i ofrojnë një shifër që lojtari nuk e pranon, pasi kërkon më shumë dhe këtu është i gjithë ngërçi. Në momentin që Sukaj të zgjidhë mosmarrëveshjet me to do të firmosë menjëherë më të kuqtë. Nga ana tjetër, shtyrja e afatit nga lojtari nuk pëlqehet shumë nga klubi që do ta bëjë sa më parë të tyrin edhe zyrtarisht.

Partizani – “Demat” janë treguar të duruar dhe gjithçka e kanë zgjidhur me konsensus me Sukajn. Afrimi i kampionatit nuk lë një përshtypje të mirë, pasi Starova kërkon që ta ketë në radhët e tij, pavarësisht se nuk është në 100 për qindëshin e formës së tij. Ndeshja me Luftëtarin do të zhvillohet ditën e diel dhe afati për të përfunduar marrëveshjen për Sukajn është zvogëluar.